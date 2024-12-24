شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: XAI تختبر تطبيقا مستقلاً لـ GROK AI على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة xAI للذكاء الاصطناعي المملوكة لإيلون ماسك تطبيقًا مستقلاً لبرنامج المحادثة Grok الخاص بها، حيث أن تطبيق المحادثة Grok متاح حاليًا فقط على نظام iOS في الإصدار التجريبي، وقد تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الأحد وهو متاح حاليًا فقط في مناطق مختارة.

وسيستفيد تطبيق iOS أيضًا من مولد الصور Aurora الذي تم إصداره مؤخرًا والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير الصور كمخرجات، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توفير برنامج المحادثة مجانًا لجميع مستخدمي X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

xAI تطلق تطبيق Grok Beta لنظام iOS

في الشهر الماضي، زعم تقرير أن xAI تخطط لإطلاق تطبيق مستقل لبرنامج Grok بهدف جعل نموذج الذكاء الاصطناعي منتجًا مستقلاً، وحتى الآن، كان برنامج المحادثة متاحًا فقط عبر منصة X ولكن مع هذه الخطوة، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى Grok والتفاعل معه حتى بدون تطبيق الوسائط الاجتماعية.

ويتوفر تطبيق Grok حاليًا على App Store فقط، وتم رصد صفحة قائمة للتطبيق في المنطقة الأسترالية. ولم يتسن التحقق مما إذا كان التطبيق متاحًا أيضًا في أي منطقة أخرى. ولم يتمكن موظفو Gadgets 360 من العثور على التطبيق مدرجًا في الهند.

ويتوفر تطبيق iOS الخاص بـ Grok في الإصدار التجريبي، ولا توجد كلمة حول موعد إطلاق إصدار عالمي مستقر، وتسلط قائمة التطبيقات الضوء على أن تطبيق chatbot مدعوم بنموذج Grok 2 AI ويمكن الوصول إليه مجانًا، ويذكر وصف التطبيق أنه يقبل كلًا من النص والصور كمدخلات ويمكنه إنشاء كل من النص والصور، ومن المحتمل أن يستخدم نموذج إنشاء الصور Aurora للأخير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق Grok Beta iOS الإجابة على الاستفسارات التي تتطلب معرفة في الوقت الفعلي، ويستخدم chatbot كلًا من البيانات من منصة X بالإضافة إلى بيانات الويب للحصول على معلومات لمثل هذه الاستفسارات، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تغيير نبرة المحادثة في Grok واستخدام "وضع المرح" الذي يولد استجابات فكاهية وساخرة لاستفسارات المستخدم.

نظرًا لأن الشركة لم تعلن رسميًا عن تطبيق Grok المستقل، فمن غير الواضح ما إذا كانت xAI تخطط أيضًا لإصدار Android من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.