شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: IOS 19 سيدعم IPHONE SE 2020 وجميع موديلات نظام IOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

يعد iOS 19 هو نظام التشغيل القادم من أبل لأجهزة iPhone والذي تم الإبلاغ عن أن تطويره جار بالفعل، ومن المقرر إصدار التحديث في أواخر عام 2025، وفقًا لتقرير حديث، سيدعم التحديث جميع طرز iPhone التي تعمل حاليًا بنظام iOS 18.

ويشمل ذلك أحدث الأجهزة الرائدة مثل سلسلة iPhone 16 بالإضافة إلى الطرز الأقدم مثل iPhone SE (2020)، علاوة على ذلك، يوضح التقرير أيضًا قائمة توافق iPadOS، مما يشير إلى أن Apple قد تتخلى عن دعم طراز معين.

قائمة التوافق مع iOS 19

وفقًا لتقرير صادر عن مجلة iphonesoft الفرنسية، سيكون نظام التشغيل iOS 19 متوافقًا مع جميع طرز iPhone الحالية ، وبالتالي من المقرر أن تتلقى أحدث هواتف Apple الذكية مثل سلسلة iPhone 16 وسلسلة iPhone 15 التحديث عند طرحه في خريف عام 2025.

علاوة على ذلك، يُقال إن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في كوبرتينو سيقدم أيضًا الدعم لجميع الطرز القديمة التي تعمل حاليًا بنظام التشغيل iOS 18.

القائمة الكاملة لطرازات iPhone التي قد تكون متوافقة مع نظام التشغيل iOS 19 هي كما يلي:

* سلسلة آيفون 16

* سلسلة آيفون 15

* سلسلة آيفون 14

* سلسلة آيفون 13

* سلسلة آيفون 12

* سلسلة آيفون 11

* آيفون XS وآيفون XS Max

* آيفون XR

* آيفون XR

* آيفون SE (2022)

* آيفون SE (2020)



في حين أن iOS 19 قد يدعم جميع طرز iPhone التي تعمل بنظام iOS 18، فلن يكون هذا هو الحال مع iPadOS 19، وفقًا للتقرير. يشير المنشور إلى أن نظام التشغيل القادم من Apple لجهاز iPad قد يتخلى عن دعم iPad (الجيل السابع) حيث سيتطلب البرنامج الثابت أجهزة مزودة بمعالج A12 SoC على الأقل، و يعمل طراز iPad المذكور أعلاه بمعالج A10 Fusion من Apple، والذي تم تجهيزه أيضًا في سلسلة iPhone 7 .

ومن المتوقع أن تحصل طرازات iPad التالية على تحديث iPadOS 19:

* آيباد برو (M4)

* iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث وما بعده)

* iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول والإصدارات الأحدث)

* iPad Air (M2)، iPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)

* iPad (الجيل الثامن وما بعده)

* iPad mini (الجيل الخامس وما بعده)