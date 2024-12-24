شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استدعاء ما يقرب من 500 ألف "باور بانك" تم بيعها عبر أمازون.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بنوك الطاقة أو "الباور بانك" من الملحقات المهمة التي يجب أن يمتلكها كل مستخدم للهواتف الذكية، في أي وقت يحتاج فيه هاتفك إلى الشحن، ويمكنك توصيل بنك الطاقة بمنفذ الشحن الخاص بهاتفك وجعله يشحن الجهاز حتى أثناء استمرارك في استخدامه.

وتأتي بنوك الطاقة بأحجام مختلفة عادةً بناءً على سعة البطاريات المستخدمة، و بعض بنوك الطاقة التي تبلغ سعتها 1000-5000 مللي أمبير في الساعة، بينما البعض الآخر بسعة 25000 مللي أمبير في الساعة وأكثر يمكن أن تكون أكبر وأثقل وأكثر سمكًا.

وقد تم سحب ما يقرب من 500000 من بنوك الطاقة التي تم بيعها حصريًا على أمازون على مدى السنوات الست الماضية من قبل لجنة سلامة الطاقة الاستهلاكية الأمريكية، بحسب ما جاء في phonearena الهندي.

كانت بنوك الطاقة التي صنعتها شركة شارماست، ليست آمنة للاستخدام، حيث تم بيع بنوك الطاقة المستردة باللون الأسود والأزرق والأخضر والنعناع والوردي والأبيض.

وحذر التقرير فإذا كنت تمتلك أحد بنوك الطاقة هذه، فيجب عليك التوقف عن استخدامه على الفور والاتصال بـ Charmast للحصول على تعليمات حول كيفية استرداد المبلغ المدفوع بالكامل.

وسيحتاج المستهلكون إلى إرسال مظروف إلى الشركة المصنعة يحتوي على صورة لبنك الطاقة W1056 Charmast الخاص بهم، و يجب أن يحتوي الخطاب أيضًا على اسم مالك الجهاز وتاريخ التقاط الصورة مكتوبًا بعلامة دائمة فوق الملصق، وستحتاج أيضًا إلى تضمين سلك الطاقة المقطوع الخاص بالمنتج.

وبمجرد إرسال الرسالة، يجب عليك التخلص من بنك الطاقة وفقًا للوائح المحلية ولوائح الولاية.

وتلقت شركة Charmast حتى الآن 44 تقريرًا عن توسع بنك الطاقة هذا أو اشتعاله أو ذوبانه أو ارتفاع درجة حرارته أو تدخينه.