شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحظر يلاحق تيك توك مجددًا.. هذه الدولة تقرر حظر التطبيق نهائيًا مع بداية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألبانيا حظرًا لمدة عام على تطبيق تيك توك، الذى يواجه صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة فمن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، في أعقاب حادثة عنيفة أثارت المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

أسباب حظر تيك توك في ألبانيا

ويأتي قرار الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بعد تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لحادث مميت في نوفمبر، مع تقارير تشير إلى أن المأساة مرتبطة بنزاعات بدأت عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير رويترز.

وألقى رئيس الوزراء إيدي راما باللوم على TikTok والمنصات المماثلة للمساهمة في ثقافة العنف بين الشباب.

كان رئيس الوزراء إيدي راما هو الذي أعلن أن ألبانيا ستفرض حظرًا لمدة عام على TikTok، مشددًا على أنه لن يكون من الممكن الوصول إلى المنصة تمامًا في البلاد خلال هذه الفترة.

وجاء القرار بعد مناقشات مع المعلمين وأولياء الأمور، وصف خلالها راما الوضع بأنه فشل مجتمعي، وانتقد وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، لتأثيرها الضار على الأطفال، واصفا إياها بالقوة التي أخذت جيل الشباب "رهينة".

ويضع الحظر ألبانيا مع الدول الأخرى التي تفرض ضوابط صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الشباب، وقد فرضت فرنسا وألمانيا وبلجيكا قيودًا، بينما نفذت أستراليا مؤخرًا حظرًا كاملاً على الأطفال دون سن 16 عامًا.

ومع ذلك، شككت TikTok في مزاعم ألبانيا، قائلة إنها لم تجد أي دليل يربط المنصة بالحادث.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مستقبل TikTok غير مؤكد في الولايات المتحدة،وقد أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مؤخرًا انفتاحه على السماح للتطبيق بمواصلة العمل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى دوره في نجاح حملته، ووفقا له، يمكن للولايات المتحدة أن تبقي TikTok مستمرا "لفترة قصيرة على الأقل".