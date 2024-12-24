شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الأوروبية تغلق خدمة الرسائل المرفوعة MATRIX لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت السلطات الأوروبية خدمة الرسائل المعروفة باسم ماتريكس، بعد أن تم استخدامه من قبل مختلف الشبكات الإجرامية الدولية.

كانت Matrix، والتي كانت تسمى أيضًا Mactrix وTotalsec وX-quantum وQ-safe، عبارة عن منصة اتصالات مشفرة تعمل على تسهيل الأنشطة الإجرامية، والتي تمت إزالتها في 3 ديسمبر الجاري، في المقام الأول من قبل سلطات إنفاذ القانون الهولندية والفرنسية.

وقد قدمت الخدمة نظامًا بيئيًا من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين إخفاء هويتهم على الإنترنت وإجراء مكالمات فيديو وتتبع المعاملات.

وبدأ التحقيق في ماتريكس بعد أن عثرت الشرطة على جهاز به هذه الخدمة في سيارة أحد المتورطين في جرائم لاستهداف الصحفي بيتر آر دي فريس للهجوم في عام 2021، وقد راقبت السلطات حركة الرسائل الإجرامية للخدمة لعدة أشهر.

وتمكنوا من قراءة الرسائل في الوقت الفعلي قبل تفكيك خدمة الاتصالات واعترضوا وقرأوا أكثر من 2.3 مليون رسالة إجمالاً.

وكانت الخدمة متقدمة وآمنة للغاية، مع بنية تحتية تتكون من أكثر من 40 خادمًا منتشرة في جميع أنحاء العالم.

وقد أعطى هذا لمستخدميه الوهم بأن اتصالاتهم آمنة ولن يتم القبض عليهم.

تم تقديم Matrix في شكل تطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية وكان يستخدمه في الغالب مستخدمو Google Pixel تتراوح تكلفة الاشتراك لمدة ستة أشهر بين 1356 دولارًا إلى 1669 دولارًا.

كان لدى ماتريكس قاعدة مستخدمين متنوعة، حيث قالت السلطات الحكومية إنها شاهدت أشخاصًا يتواصلون بـ 33 لغة، كان معظم المستخدمين موجودين في جنوب أوروبا.

ونجح المحققون في التعرف على المستخدمين، لكن من غير المعروف ما هو نوع المشاكل القانونية التي تنتظرهم.

كان المستخدمون متورطين في جرائم مثل الاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، وغسل الأموال، والشراكات الإجرامية.