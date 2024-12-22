شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 52 دولة.. تعرف على قائمة الدول المشاركة في اتفاقيات "أرتميس" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وكالة ناسا اتفاقيات أرتميس لأول مرة وتم توقيعها من جانب ثماني دول في أكتوبر 2020، حيث اجتمع ممثلو الدول الموقعة عليها شخصيًا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باريس في 19 سبتمبر 2022.

وتتعلق الاتفاقيات بالأنشطة البشرية التي تجرى في المدار وعلى السطح وفي باطن القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات، كما تغطي النقاط المدارية المستقرة المعروفة باسم نقاط لاغرانج لنظام الأرض والقمر وتُطبق على الأجسام أثناء العبور بين هذه الأجرام السماوية والمواقع.

ووقعت 52 دولة على اتفاقيات أرتميس، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وكندا والبرازيل، حيث إنه اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024، الدول الموقعة على اتفاقيات أرتميس هي:

1. أنجولا

2. الأرجنتين

3. أرمينيا

4. أستراليا

5. النمسا

6. البحرين

7. بلجيكا

8. البرازيل

9. بلغاريا

10. كندا

11. تشيلي

12. كولومبيا

13. قبرص

14. جمهورية التشيك

15. الدنمارك

16. جمهورية الدومينيكان

17. الإكوادور

18. إستونيا

19. فرنسا

20. ألمانيا

21. اليونان

22. أيسلندا

23. الهند

25. إيطاليا

26. اليابان

27. ليختنشتاين

28. ليتوانيا

29. لوكسمبورج

30. المكسيك

31. هولندا

32. نيوزيلندا

33. نيجيريا

34. بنما

35. بيرو

36. بولندا

37. جمهورية كوريا

38. رومانيا

39. رواندا

40. السعودية العربية السعودية

41. سنغافورة

42. سلوفاكيا

43. سلوفينيا

44. إسبانيا

45. السويد

46. سويسرا

47. تايلاند

48. أوكرانيا

49. الإمارات العربية المتحدة

50. المملكة المتحدة

51. الولايات المتحدة الأمريكية

52. أوروجواي