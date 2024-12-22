شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Google Wallet وGoogle Pay: الاختلافات وأيهما الأفضل للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق Google Wallet فى 16 دولة جديدة، من بينها مصر خلال يناير 2025، يأتي هذا الإعلان فى إطار توسيع نطاق الخدمة لتشمل دولًا إضافية مثل باكستان وفنزويلا، في خطوة تعكس التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية عالميًا،وفيما يلي نعرض الفرق بين Google Wallet وGoogle Pay، وهما منصتان مصممتان لتسهيل عمليات الدفع الرقمية وإدارة الأصول المالية.

ما هو Google Wallet؟

Google Wallet هي محفظة رقمية تتيح للمستخدمين تخزين وإدارة بطاقات الدفع، تذاكر السفر، بطاقات الولاء، والمزيد، تم إعادة إطلاق الخدمة في عام 2022 لتصبح بمثابة مكان شامل لتخزين الأصول الرقمية.

المميزات

- تخزين بطاقات الدفع، التذاكر، وبطاقات الهوية الرقمية.

- دعم تقنية NFC للدفع في المتاجر.

- إدارة جميع الأصول الرقمية في واجهة موحدة.

الاستخدامات

- الدفع في المتاجر باستخدام الهواتف الذكية.

- تخزين وإدارة تذاكر الطيران وبطاقات الولاء.

- إرسال واستقبال الأموال.

ما هو Google Pay؟

Google Pay هو نظام دفع رقمي يمكّن المستخدمين من إجراء معاملات مالية إلكترونية بسهولة وأمان، يُستخدم بشكل أساسي للدفع عبر الإنترنت وفي التطبيقات والمتاجر.

المميزات

- إجراء المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر.

- التكامل مع مواقع التجارة الإلكترونية.

- دعم المدفوعات بين الأفراد.

الاستخدامات

- تسديد الفواتير عبر الإنترنت.

- الدفع في التطبيقات مثل Uber وDeliveroo.

- إرسال الأموال بين الأصدقاء والعائلة.

التكامل بين الخدمتين

الجدير بالذكر أن Google Wallet وGoogle Pay مكملان لبعضهما البعض، حيث يمكن استخدامهما معًا لتغطية جميع احتياجاتك المالية الرقمية.