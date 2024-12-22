شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خد بالك وأنت بتشترى.. 500 ألف باور بانك خطير تم بيعه بأمازون والان مع تفاصيل الخبر

تم استدعاء ما يقرب من 500000 من أجهزة الباور بانك تم بيعها حصريًا على أمازون على مدار السنوات الست الماضية من جانب لجنة سلامة الطاقة الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، وكانت بنوك الطاقة هذه، التي تصنعها شركة تشارماست "Charmast"، تذوب وتسخن وتتمدد وتدخن وتشتعل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، هي ليست آمنة للاستخدام، حيث تم بيع بنوك الطاقة التي تم استدعاؤها باللون الأسود والأزرق والأخضر والنعناعي والوردي والأبيض، والاسم التجاري "Charmast" مطبوع على الواجهة و"Model: W1056"، وهو رقم إصدار الوحدات التي تم استدعاؤها، مطبوع على الظهر.

تعد أجهزة بنوك الطاقة "الباور بانك" من الملحقات المهمة، والتي يجب أن يمتلكها كل مستخدم للهواتف الذكية، ففي أي وقت يحتاج فيه هاتفك إلى الشحن، يمكنك توصيل بنك الطاقة بمنفذ شحن هاتفك وجعله يشحن الجهاز حتى أثناء استمرارك في استخدامه.

تأتي هذه الأجهزة بأحجام مختلفة عديدة تعتمد عادةً على سعة البطاريات المستخدمة، وبعضها بسعة 1000-5000 مللي أمبير في الساعة لا يزيد حجمها عن بطاقة اللعب بينما يمكن أن تكون بنوك أخرى بسعة 25000 مللي أمبير في الساعة أو أكثر أكبر حجمًا وأثقل وزنًا وأكثر سمكًا.

إذا كنت تمتلك أحد الأجهزة، فيجب عليك التوقف عن استخدامها على الفور والاتصال بشركة Charmast للحصول على تعليمات حول كيفية استرداد المبلغ بالكامل.



سيحتاج المستهلكون إرسال مظروف إلى الشركة المصنعة يحتوي على صورة لبنك الطاقة Charmast طراز W1056 الخاص بهم، ويجب أن تحتوي الرسالة أيضًا على اسم مالك الجهاز وتاريخ التقاط الصورة مكتوبًا بقلم تحديد دائم فوق الملصق، وستحتاج أيضًا إلى تضمين سلك الطاقة الخاص بالمنتج.



بمجرد إرسال الرسالة، يجب عليك التخلص من الجهاز، حيث تلقت شركة Charmast حتى الآن 44 تقريرًا عن تمدد بنك الطاقة هذا أو اشتعاله أو ذوبانه أو ارتفاع درجة حرارته أو تدخينه، كما أُبلغت الشركة أن أربعة مستهلكين أصيبوا بحروق.