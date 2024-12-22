شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية فى Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

يقدم Android 15 دعمًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ولكن الميزة تعتمد على الناقل، ومع خدمة الأقمار الصناعية التي تعمل بتقنية Starlink من T-Mobile، يبدو أن جوجل تعمل أيضًا على تسريع عملها على تمكين الميزة في Google Messages.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ستحافظ الاتصالات القائمة على الأقمار الصناعية على استمرار المحادثات حتى في حالة عدم وجود إشارة خلوية أو Wi-Fi، حيث ادعت التسريبات أنه سيكون بإمكانك الاتصال بالقمر الصناعي مباشرة من Google Messages.

في حين أن الميزة ليست نشطة رسميًا، فقد تمكن Android Authority من تنشيطها لإظهار شكلها، ويقول المنفذ إنه بمجرد طرح الميزة، ستظهر نافذة منبثقة داخل التطبيق عندما تفقد الاتصال بالشبكات الأرضية، سيسألك عما إذا كنت تريد الاتصال بالقمر الصناعي لإرسال واستقبال الرسائل النصية.

بينما ستعمل الرسائل النصية الفردية عبر القمر الصناعي، فلن تعمل الرسائل الجماعية.

ووفقًا لتقارير سابقة، قد تستغرق الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية وقتًا أطول من الرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات الأرضية، وهي Wi-Fi وأبراج الهاتف المحمول، ولن تتضمن صورًا ومقاطع فيديو.

ستحتاج إلى رؤية واضحة للسماء لإنشاء اتصال والحفاظ عليه، ولكن إذا كنت تستخدم T-Mobile، فقد لا تحتاج إلى حمل جهازك.

لا تقتصر خدمة الأقمار الصناعية على إرسال الرسائل النصية لخدمات الطوارئ، بل ستتيح لك إرسال الرسائل إلى أي شخص تريده.

كانت جوجل قد ذكرت سابقًا أن تطبيقات RCS المحملة مسبقًا ستدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومع قيام العديد من شركات الاتصالات ومصنعي Android بتجاهل تطبيقات الرسائل النصية الخاصة بهم لصالح Google Messages، سيسمح لك تطبيق المراسلة الخاص بالشركة بإرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية.

ستحصل جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 15 على الرسائل عبر الأقمار الصناعية ولكنها لن تعمل إلا عندما تطرح شركة الاتصالات الخاصة بك هذه الوظيفة.

ستبدأ T-Mobile في اختبار الإصدار التجريبي في أوائل العام المقبل، وتعمل AT&T وVerizon أيضًا مع شركائهما لإطلاق الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية ولكن إطلاقهما يبدو أبعد مما هو متوقع.