شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة Look Around عبر خرائطها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل ميزة جديدة لتطبيق Apple Maps تعرف باسم "استكشاف المحيط" (Look Around)، والتي تقدم تجربة مشابهة لميزة "عرض شوارع جوجل" (Google Street View) الشهيرة، تتيح هذه الميزة للمستخدمين استكشاف الأماكن عبر صور بانورامية بزاوية 360 درجة، مما يحسن تجربة استخدام الخرائط ويمنح المستخدمين طريقة أكثر تفاعلية لاستكشاف المواقع.

الميزة التي بدأت بالظهور في تطبيق آيفون منذ إصدار iOS 13 أصبحت متوفرة على نسخة الويب من Apple Maps كجزء من النسخة التجريبية العامة.

في البداية، كانت خدمات النسخة على الإنترنت تقتصر على توجيه الاتجاهات واستعراض الأدلة المختارة بعناية، إلا أن إضافة ميزة "استكشاف المحيط" تضيف قيمة جديدة للتطبيق.

وفقا لتقرير 9to5Mac، فإن ميزة "استكشاف المحيط" متاحة حاليًا في عدد من المدن داخل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى، وتعمل أبل على توسيع نطاق الميزة تدريجيًا لتشمل المزيد من المناطق، مع إمكانية الاطلاع على القائمة الكاملة للمواقع المدعومة على موقع آبل الرسمي.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة "استكشاف المحيط" في تطبيق الخرائط على الويب عن طريق النقر على رمز المنظار، تمامًا كما هو الحال في تطبيق iOS، هذه الإضافة تجعل نسخة الويب أقرب إلى تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر تجربة أكثر شمولية لمستخدمي المنصات المختلفة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

جدير بالذكر أن ميزة (Google Street View)، التي تم إطلاقها لأول مرة عام 2007، تقدم تجربة مشابهة مع تغطية واسعة تشمل المدن والمناطق الريفية حول العالم، ومع ذلك فإن أبل تسعى لتوسيع نطاق خدمة "استكشاف المحيط" لتكون منافسا قويا.

نسخة الويب من Apple Maps، التي لا تزال في المرحلة التجريبية، تقدم العديد من الميزات مثل استكشاف الخرائط والبحث عن النقاط المهمة والشركات، لكنها تفتقر حاليًا إلى بعض الخصائص مثل عرض المباني ثلاثية الأبعاد وخرائط النقل العام.

وأشارت أبل إلى خطط لدعم المزيد من الميزات والمنصات واللغات في المستقبل، ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون قريبا من تسجيل الدخول باستخدام Apple ID لاستعراض المواقع المحفوظة.