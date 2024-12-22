شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.2.1 قادم قريبًا لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لما ذكره موقع MacRumors، تستعد Apple لإصدار iOS 18.2.1، حيث لا يوجد رقم إصدار معروف في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن نرى إصدار تحديث البرنامج هذا في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من أننا لا نعرف ما سيأتي في iOS 18.2.1، فمن المحتمل أن يكون مجرد إصلاحات للأخطاء وتصحيحات الأمان، فقد أصدرت أبل تحديث iOS 18.2 في وقت سابق من هذا الشهر، ما يوفر الدعم لموجة جديدة من ميزات Apple Intelligence، بما في ذلك Genmoji وImage Playground وتكامل ChatGPT.

وعادةً، تبدأ إصدارات iOS الجديدة في الظهور في التحليلات قبل الإصدار، وهو مؤشر رئيسي على أن Apple تختبر التحديث داخليًا على مجموعة أوسع من الأجهزة، وتعمل Apple أيضًا على iOS 18.3، الذي تم إصداره للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام الأسبوع الماضي. ومن المتوقع إطلاق هذا التحديث في يناير.



