شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية لعب Squid على محرك بحث جوجل قبل عرض الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

سيُعرض الموسم الثاني من مسلسل Squid Game على Netflix في 26 ديسمبر، وفي الأيام التي سبقت الإصدار، تتعاون منصة بث الفيديو مع فنانين من جميع أنحاء العالم للترويج للمسلسل.

وتعاونت Netflix مع مغني الراب Hanumankind لأغنية مستوحاة من المسلسل، وفي الهند، شوهد "Pink Guards" وهم يرافقون المغني Diljit Dosanjh في أحد المطارات.

وشهدت العديد من الأماكن العامة، بما في ذلك العديد من محطات المترو في دلهي، لافتات تحمل صور "Frontman" المقنع ودمية Young-hee. والآن، يمكنك الانغماس في الجنون من خلال لعب لعبة Red Light, Green Light على بحث Google.

لعبة Squid Game في جوجل: كيفية اللعب

للعب اللعبة، عليك البحث عن "Squid Game" على Google، سيعمل هذا على متصفحات الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

وسترى بعد ذلك أيقونة لوحة ألعاب مستطيلة بنية اللون تظهر في أسفل الشاشة فوق نتائج البحث، ولبدء اللعبة، يمكنك الضغط فوق الأيقونة ، وسترى بعد ذلك تخطيطًا يشبه لعبة Red Light, Green Light

وستتيح لك الدائرة الزرقاء الموجودة على اليسار تحريك الأفراد الستة الذين يرتدون بدلات رياضية إلى الأمام.

والهدف هو جعلهم يسيرون حتى خط النهاية بينما تنظر الدمية يونج هي بعيدًا ، ويمكنك إيقاف الشخصيات قبل أن تستدير الدمية من خلال الضغط على زر X الأحمر على اليمين.

وإذا فشلت، يتم استبعاد أحد اللاعبين من اللعبة ويختفي من الشاشة ، وإذا وصلت أي شخصية إلى خط النهاية، فستفوز وستحصل على وابل من القصاصات الورقية الافتراضية على الشاشة.

إطلاق الموسم الثاني من لعبة Squid Game: متى وماذا نتوقع

سيعرض الموسم الثاني من مسلسل Squid Game على Netflix في 26 ديسمبر ، المسلسل من بطولة الممثلين Lee Jung-jae و Lee Byung-hun و Wi Ha-jun و Gong Yoo وغيرهم ، والجدير بالذكر أنه تم تأكيد الموسم الثالث والأخير من المسلسل، ومن المقرر إصداره في أواخر عام 2025.

وقدم لنا الموسم الأول من Squid Game اللعبة القاتلة التي تحمل نفس الاسم، والتي تجبر المشاركين على المراهنة بحياتهم للحصول على فرصة للفوز بجائزة نقدية تغير حياتهم أو مواجهة عواقب وخيمة، وسيستمر بطل المسلسل، Seong Gi-hun الذي يلعب دوره الممثل Lee Jung-jae، في قيادة المسلسل في الموسم الثاني.