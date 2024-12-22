شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل لديك جهاز iPhone أو iPad قديم؟.. لم يعد بإمكانك استخدام ميزة iCloud والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تمتلك جهاز iPhone أو iPad قديمًا، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية، اعتبارًا من منتصف ديسمبر الجارى، الحد الأدنى المطلوب لاستخدام النسخ الاحتياطية على iCloud هو نظام التشغيل iOS 9 أو أحدث، حيث انتهى دعم نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم، و تم إبلاغ مستخدمي Apple بهذه المعلومات في البداية في نوفمبر.

كما ذكر موقع MacRumors ، على الرغم من توقف دعم iCloud للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8 أو الإصدارات الأقدم، لا يزال بإمكانك إنشاء نسخ احتياطية يدوية على جهاز Mac أو كمبيوتر يعمل بنظام Windows، و إذا كان جهازك يعمل حاليًا بنظام iOS 8، ولكن يمكنه الترقية إلى إصدار أحدث، فسيتم استعادة إمكانيات النسخ الاحتياطي على iCloud.

أحدث إصدار عام من iOS هو iOS 18.2 ، والذي يقدم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم، ويدعم هذا الإصدار جميع أجهزة iPhone التي تم إصدارها منذ iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR، والتي تم إطلاقها جميعًا في عام 2018.

وأحدث إصدار من iPadOS، أيضًا 18.2، متوافق مع أي جهاز لوحي بدءًا من iPad من الجيل السابع، والذي ظهر لأول مرة في عام 2019.

بدءا من نظام التشغيل iOS 9، طبقت Apple CloudKit باعتباره العمود الفقري للنسخ الاحتياطية على iCloud، مما أدى إلى تحسين قدرة المطورين على إدارة البيانات وتفاعلات المستخدم داخل تطبيقاتهم بشكل كبير، CloudKit هي خدمة خلفية سحابية شاملة تبسط تكامل التطبيقات مع iCloud من خلال توفير إطار عمل قوي لإدارة البيانات ومصادقة المستخدم.

من أهم مميزات CloudKit قدرته على تخزين بيانات التطبيقات بشكل آمن في iCloud، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى معلوماتهم بسلاسة عبر أجهزة متعددة ، ويمكن للمطورين الاستفادة من خيارات تخزين مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات العامة والخاصة، للتحكم في رؤية البيانات وحقوق الوصول إليها ، وتعني هذه المرونة أنه يمكن حماية بيانات المستخدم الحساسة مع السماح في الوقت نفسه بميزات تعاونية في التطبيقات حيث يكون تبادل البيانات مفيدًا.