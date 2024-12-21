شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعى "o3" فى مرحلة الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان إن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تخطط لإطلاق "o3 mini" بحلول نهاية يناير، ثم إطلاق o3 الكامل بعد ذلك.

وقالت شركة OpenAI إنها كانت تختبر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، o3 وo3 mini، في إشارة إلى المنافسة المتزايدة مع منافسين مثل جوجل لإنشاء نماذج أكثر ذكاءً قادرة على معالجة المشكلات المعقدة.

قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تخطط لإطلاق o3 mini بحلول نهاية يناير، ثم o3 الكامل بعد ذلك، حيث يمكن لنماذج اللغة الكبيرة الأكثر قوة أن تتفوق على النماذج الحالية وتجذب استثمارات ومستخدمين جدد.

وأطلقت شركة OpenAI المدعومة من Microsoft نماذج الذكاء الاصطناعي o1 في سبتمبر والتي تم تصميمها لقضاء المزيد من الوقت في معالجة الاستعلامات لحل المشكلات الصعبة.

وقالت شركة OpenAI إن طرازي o3 وo3 mini الجديدين، اللذين يخضعان حاليًا لاختبارات السلامة الداخلية، سيكونان أقوى من طرازي o1 اللذين تم إطلاقهما سابقًا.

وقالت شركة GenAI الرائدة إنها فتحت عملية تقديم الطلبات للباحثين الخارجيين لاختبار نماذج o3 قبل الإصدار العام، والذي سيغلق في 10 يناير.

وكانت شركة OpenAI قد أطلقت سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إطلاقها لتطبيق ChatGPT في نوفمبر 2022، وساعدت الشعبية المتزايدة للشركة وإطلاق منتجات جديدة شركة OpenAI في إغلاق جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار في أكتوبر.

كما أطلقت شركة جوجل، المنافسة لشركة ألفابت، الجيل الثاني من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini في وقت سابق من شهر ديسمبر، حيث تهدف شركة البحث العملاقة إلى استعادة الصدارة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.