شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بداية الفصل الشتوي 2024 وأقصر نهار في السنة والان مع تفاصيل الخبر

يمثل اليوم الانقلاب الشتوي، حاملاً أقصر نهار وأطول ليل في السنة في نصف الكرة الشمالي، وبما أنه بداية فصل الشتاء الفلكي رسميا، فإن الشمس تصل إلى أقصى نقطة جنوبية لها في السماء كما نراها من الأرض، حيث تظهر مباشرة فوق مدار الجدي، الواقع عند خط عرض 23.5 درجة جنوبًا.

ويرتبط هذا الموضع بأقصر يوم في السنة في نصف الكرة الشمالي، الذي يميل بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان، وبالتالي، يشهد أقل عدد من ساعات ضوء الشمس.

وتم تحديد التوقيت الدقيق للانقلاب الشتوي، الذي يستمر لحظة واحدة فقط، والتغيير الرسمي للفصول اليوم السبت 21 ديسمبر وفقًا لموقع سكاى دوت أورج.

مع حلول فصل الشتاء تأتي أبرد شهور السنة، وذلك لأن الشمس تظل أقرب إلى الأفق مقارنة بالأشهر الأكثر دفئًا، ومع ظهورها في مكان أدنى في السماء طوال اليوم، تصبح أشعة الشمس أقل كثافة وتنتشر على مساحة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة التي نشهدها خلال فصل الشتاء.

ولعل الخبر السار هو أنه من الآن فصاعدًا، سيصبح كل يوم أطول وأكثر إشراقًا مع شروق الشمس مبكرًا وغروبها في وقت متأخر حتى الانقلاب الصيفي في يونيو.

وتمر الأرض بفصول السنة لأن الكوكب مائل على محوره بمقدار 23.5 درجة ، وهذا يعني أنه في كل عام، أثناء دوران الأرض حول الشمس، توجد فترات يميل فيها نصف الكرة الشمالي نحو الشمس ويتلقى المزيد من ضوء الشمس، مما يؤدي إلى الصيف، وأوقات يميل فيها نصف الكرة الجنوبي نحو الشمس، ويتلقى المزيد من ضوء الشمس، مما يشير إلى فصل الشتاء.

لذلك، فإن درجات الحرارة المنخفضة التي نشهدها خلال فصل الشتاء هي نتيجة لميل الأرض وليس لبعد الكوكب عن الشمس ، في الواقع، ستصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس، والمعروفة أيضًا باسم الحضيض، خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي في 4 يناير 2025، وفقًا لموقع ذا سكاى .

ويحدث الحضيض لأن مسار الأرض حول الشمس ليس دائرة مثالية، بل هو شكل بيضاوي، حيث تتغير المسافة بين الكوكب والشمس خلال العام.

وتكون الأرض على بعد حوالي 91.4 مليون ميل (147.1 مليون كيلومتر) من الشمس، مقارنة بمسافتها المتوسطة التي تبلغ حوالي 93 مليون ميل (149.6 مليون كيلومتر).

تستمد العديد من المهرجانات والتقاليد جذورها من الاحتفال بالانقلاب الشتوي، الذي تعتبره العديد من الثقافات وقتًا للتجديد والأمل وعودة الضوء، بدءًا من الغد، سيبدأ ضوء النهار في الزيادة تدريجيًا.

وبينما سيكون هذا التغيير خفيًا في البداية، فإنه سيصبح ملحوظًا بعد حوالي شهر مع شروق الشمس مبكرًا وغروبها في وقت متأخر.