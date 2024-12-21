شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات تكشف عنها ناسا حول كويكب ضخم سيمر بالأرض ليلة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة ناسا عن مرور كويكب ضخم بالأرض في ليلة عيد الميلاد، حيث يمر الكويكب الذى يسمى 2024 XN1 دون أن يسبب أي ضرر على مسافة 4.48 مليون ميل (7.21 مليون كيلومتر) من الأرض، والذى نرصد عنه 5 معلومات تهمك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

- يبلغ حجم الكويكب مبنى مكون من 10 طوابق، ويتراوح من 29 إلى 70 مترًا (95-230 قدمًا) في القطر.

- سيمر في ليلة عيد الميلاد بالقرب من الأرض بسرعة 14743 ميلاً في الساعة، ووفقًا للوحة معلومات مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة ناسا.

- رغم المرور القريب فلكيا إلا أنه لا توجد فرصة حقيقية للاصطدام بهذه الصخرة الفضائية الضخمة.

- سيكون بعيدًا، حوالي 18 مرة أبعد عن الأرض من القمر، وبالتالي مع هذا المسار المتوقع لن يقترب بما يكفي لضرب الأرض".

- إذا اصطدم كويكب 2024 XN1 بالكوكب، سيكون بقوة تعادل 12 مليون طن من مادة تي إن تي ويدمر مساحة 700 ميل مربع (2000 كيلومتر مربع).