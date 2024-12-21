شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سرقات العملات المشفرة تتسبب فى ارتفاع الخسائر إلى 2.2 مليار دولار فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت دراسة من شركة تحليل البلوك تشين "تشايناليزيس" أن الأموال المسروقة من منصات العملات المشفرة قد ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في 2024، وذكرت الدراسة أن هذا المبلغ تجاوز المليار دولار للسنة الرابعة على التوالي، كما ارتفع عدد الحوادث إلى 303 حوادث مقارنة بـ282 حادثة في 2023، حيث تم سرقة 1.8 مليار دولار في العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في السرقات المشفرة في وقت شهد فيه سوق العملات الرقمية انتعاشا كبيرا، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 140% هذا العام لتتجاوز حاجز ال 100.000 دولار، مما جذب المشاركة المؤسسية ودعما من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال إريك جاردين، رئيس قسم أبحاث الجرائم السيبرانية في "تشايناليزيس": "مع ازدهار سوق الأصول الرقمية، من الطبيعي أن نشهد زيادة في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة". وأضاف: "مكافحة انتشار هذه الجرائم، وخاصة الاحتيال، ستكون بلا شك التحدي الرئيسي للصناعة في العام الجديد".

وأشار التقرير إلى أن معظم السرقات هذا العام كانت نتيجة لاختراق المفاتيح الخاصة التي تتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين، مع استهداف معظم الهجمات للمنصات المركزية، ومن بين أبرز السرقات كانت سرقة أكثر من 305 مليون دولار من بورصة DMM Bitcoin اليابانية في مايو، وفقدان 235 مليون دولار من منصة WazirX الهندية في يوليو.

كما أشار التقرير إلى أن عمليات اختراق العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية قد تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليار دولار في 2024، وقالت الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية، بينما تنفي الدولة بشكل روتيني تورطها في عمليات الاختراق أو السرقات الرقمية.