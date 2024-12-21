شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من كويكب ضخم سيمر بالقرب من الأرض ليلة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وكالة ناسا من "كويكب" ضخم بحجم مبنى مكون من 10 طوابق سيمر في ليلة عيد الميلاد 24 ديسمبر، بالقرب من الأرض بسرعة 14743 ميلاً في الساعة، ووفقًا للوحة معلومات مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة ناسا، يجب أن يمر الكويكب 2024 XN1 دون أن يسبب أي ضرر على مسافة 4.48 مليون ميل (7.21 مليون كيلومتر) من الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن هذا سيكون قريبًا جدًا وفقًا للمعايير الفلكية، يقول الخبراء إنه لا توجد فرصة حقيقية للاصطدام بهذه الصخرة الفضائية الضخمة.

وقال جيس لي، عالم الفلك في مرصد جرينتش الملكي: "سيكون بعيدًا، حوالي 18 مرة أبعد عن الأرض من القمر، وبالتالي مع هذا المسار المتوقع لن يقترب بما يكفي لضرب الأرض".

ولكن بحجم يتراوح من 29 إلى 70 مترًا (95-230 قدمًا) في القطر، فهذا تذكير صارخ بمدى اقتراب الأرض من مواجهة مميتة.

إذا اصطدم كويكب 2024 XN1 بالكوكب، يقدر العلماء أنه سيصطدم بقوة تعادل 12 مليون طن من مادة تي إن تي ويدمر مساحة 700 ميل مربع (2000 كيلومتر مربع).

وتم رصد الكويكب فقط في 12 ديسمبر عندما لاحظت أنظمة الدفاع الكوكبية التابعة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اقترابه.