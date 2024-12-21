شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تنبيهات بشأن تهديدات برامج التجسس للمستخدمين.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت شركة أبل إشعارات للمستخدمين لإعلامهم بأن هواتفهم قد تكون تحت هجوم برامج التجسس المشتبه بها، وتبين أن هذه خطوة في مساعدة الأفراد المعرضين للخطر على حماية أنفسهم من التهديدات السيبرانية المتقدمة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستهدف هذه التنبيهات عددًا صغيرًا جدًا من المستخدمين الذين يقعون بانتظام في شباك برامج التجسس مثل Pegasus من مجموعة NSO، ومن بينهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم من الأفراد البارزين.

كيف تعمل إشعارات التهديد من أبل؟

عندما تكتشف أبل نشاطًا يتوافق مع هجمات برامج التجسس، فإنها تخطر المستخدمين المتأثرين عبر البريد الإلكتروني وiMessage وتنبيه بارز على حساب أبل.

أصبحت هذه الإشعارات، التي تم تفصيلها لأول مرة في وثيقة دعم أبل لعام 2021، أداة رئيسية في مساءلة برامج التجسس.

على الرغم من أن معظم الأشخاص لن يتلقوا تنبيهًا مثل هذا أبدًا، فإن أبل تصدر هذه الإشعارات فقط لمجموعة مختارة من المستخدمين، مما يضمن أنها تستند إلى معلومات استخباراتية عالية الثقة حول التهديدات.

وللحفاظ على سلامة نظامها، تمتنع أبل عن الكشف عن تفاصيل محددة حول المهاجمين أو المناطق المعنية، ويتم دعوة المستخدمين للاتصال بمنظمة غير ربحية، وهي الخط الساخن للأمن الرقمي التابع لـ Access Now، للحصول على نصائح أمنية فردية بعد إخطارهم.

وضع القفل.. طبقة إضافية مهمة من الحماية

توصي أبل بتمكين وضع القفل، وهي ميزة أمان اختيارية تم تقديمها في iOS 16، للحماية من هجمات برامج التجسس.

يحظر وضع القفل أو يحد من وظائف الجهاز التي غالبًا ما تستغلها برامج التجسس؛ وتشمل هذه القيود على معاينات الروابط والمرفقات في تطبيقات المراسلة.

قالت أبل إنها ليست على علم بأي إصابات ببرامج التجسس كانت ناجحة ضد المستخدمين الذين تم تشغيل وضع القفل لديهم.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2021، أرسلت أبل إشعارات التهديد إلى المستخدمين في أكثر من 150 دولة، مما يوضح مدى اتساع برامج التجسس.

تواصل الشركة الاستثمار في نظام الحوسبة السحابية الخاصة بها لتتبع واكتشاف التهديدات وتحسين أدوات مثل Lockdown Mode.

كيفية البقاء محميًا

تشجع أبل جميع المستخدمين على اتخاذ الخطوات التالية للحماية من التهديدات الإلكترونية العامة:

• حافظ على تحديث الأجهزة بأحدث البرامج.

• قم بتمكين المصادقة الثنائية.

• استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها.

• قم بالتثبيت من App Store فقط.

• لا تضغط على أي روابط أو تفتح مرفقات من مرسل غير معروف.