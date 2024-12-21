شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عمر القمر أكبر بـ 100 مليون سنة عن التقديرات المتداولة.. اعرف عمره والان مع تفاصيل الخبر

تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature إلى أن عمر القمر قد يكون أكبر من التقديرات التي تستند إلى الصخور التي تم جمعها من سطحه بما يزيد عن 100 مليون عام.

وتشير النتائج، إلى أن سطح القمر خضع لعملية "إعادة الصهر" قبل 4.35 مليار عام، مما أدى إلى إعادة ضبط العمر الظاهري للصخور القمرية.

ويتماشى هذا البحث مع محاكاة تكوين الكواكب، والتي تشير إلى أن الاصطدامات الضخمة القادرة على تكوين القمر ربما حدثت في وقت أبكر بكثير، خلال أول 200 مليون عام من تكوين النظام الشمسي.

نظرية إعادة الصهر تقدم رؤى جديدة

وفقا لفرانسيس نيمو، عالم الكواكب بجامعة كاليفورنيا سانتا كروز، فإن قوى المد والجزر التي مارستها الأرض على القمر المبكر ربما تسببت في حدوث اضطرابات واسعة النطاق وتسخين شديد، ويمكن أن تفسر هذه العملية سبب ظهور الصخور القمرية أصغر من عمر القمر الفعلي، مثل هذه الأحداث التي تذوب مرة أخرى، على غرار النشاط الذي لوحظ على قمر المشتري ، والتي من شأنها أن تعيد تشكيل سطح القمر وتمحو أحواض التأثير المبكرة.

الدعم من المعادن القمرية النادرة

وتشير معادن الزركون القمرية النادرة إلى أن القمر تشكل منذ حوالي 4.5 مليار سنة، بعد وقت قصير من بدء النظام الشمسي، يتطابق هذا الجدول الزمني مع النماذج الديناميكية للنظام الشمسي المبكر، والتي تشير إلى أن معظم الأجسام الضخمة اندمجت منذ 4.4 مليار سنة ، ومع ذلك، كانت تحليلات عينات القمر في عصر أبولو قد أشارت سابقًا إلى عمر أصغر يبلغ حوالي 4.35 مليار سنة.

مهمة تشانج إي 6 الصينية قد تختبر النتائج

ويمكن التحقق من تنبؤات الدراسة من خلال عينات قمرية سيتم استردادها بواسطة مهمة تشانج إي 6 الصينية القادمة، والتي من المقرر أن تستكشف الجانب البعيد من القمر.

وذكر نيمو أن العينات القمرية الإضافية ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لتحسين هذه النتائج ، ومن المخطط إجراء عمليات محاكاة مستقبلية لتقييم التأثيرات المحددة لتسخين المد والجزر على الجيولوجيا القمرية.

يسلط البحث الضوء على الترابط بين علوم الكواكب، ويوفر جسرًا بين الفرضيات المتنافسة من الكيمياء الجيولوجية وديناميكيات المدارات.