شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطلق تأثيرات اتصال ورسوم متحركة وملصقات جديدة احتفالا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة واتساب أنها ستقدم ميزات جديدة ممتعة لتعزيز تجربة الرسائل النصية والمكالمات قبل العام الجديد، ولفترة محدودة، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب من الاستفادة من تأثيرات الاتصال الجديدة مع العام الجديد أثناء مكالمات الفيديو.

كماطرحت منصة المراسلة الفورية رسوم متحركة جديدة وحزم ملصقات لتتناسب مع الأجواء الاحتفالية، والجدير بالذكر أن إنستجرام، قد قدم مؤخرًا ميزة محدودة الوقت أطلق عليها اسم 2024 Collage.

مميزات واتساب للعام الجديد

وبحسب واتساب، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إجراء مكالمات فيديو خلال العطلات وتطبيق خلفيات وفلاتر وتأثيرات احتفالية للاحتفال بالعام الجديد، كما يجلب ردود فعل متحركة جديدة، فعندما يتفاعل شخص ما مع رسالة باستخدام رموز تعبيرية خاصة بالحفلات، ستظهر رسوم متحركة من القصاصات الورقية لكل من المرسل والمستقبل.

كما قدمت منصة الرسائل الفورية ملصقات جديدة. وتتوفر مجموعة ملصقات مخصصة لرأس السنة الجديدة، إلى جانب ملصقات الصور الرمزية، التي تتوافق مع موضوع العام الجديد، وتقول واتساب إن هذه الميزات تمثل وسيلة رائعة لنقل أمنيات العيد بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وتنضم هذه الميزات إلى إضافات أخرى على واتساب في الأسابيع الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي، طرحت الشركة المزيد من التأثيرات لمكالمات الفيديو، ويمكن للمستخدمين الآن الاختيار من بين إجمالي 10 تأثيرات، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تحديد مشاركين محددين للمكالمات في مجموعات دون تعطيل الدردشة بأكملها.

ميزات جديدة أخرى

لقد قدمت واتساب في السابق مؤشرات الكتابة للتفاعل في الوقت الفعلي في الدردشات ، وبعد وصولها، سيرى المستخدمون إشارات بصرية في الدردشات إلى جانب صورة الملف الشخصي للمستخدم الذي يكتب في المحادثات الفردية والجماعية.

ومن الإضافات الحديثة الأخرى نصوص الرسائل الصوتية، وكما يوحي الاسم، يوفر واتساب للمستخدمين نصوصًا مكتوبة للرسائل الصوتية التي يتلقونها من الآخرين.

ومع ذلك، يمكن للمتلقي فقط رؤية نص الرسالة الصوتية وليس المرسل ، وتؤكد المنصة على أن النصوص يتم إنشاؤها على الجهاز ولا يمكن لأي شخص آخر سماع أو قراءة محتواها.