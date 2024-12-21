شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos تستعد لإطلاق أداة تحرير صور جديدة على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد خدمة Google Photos لإطلاق أداة تحرير صور جديدة، والتي تمكنك من تحسين صورك قبل مشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة، فهناك الكثير من تطبيقات تحرير الصور لنظام Android لمساعدتك، خاصة أن تعديل الصور يدويًا بمثابة مهمة صعبة، خاصة إذا لم تكن على دراية من عمل جميع أدوات التحرير.

ويأتى دور Google Photos بأدوات التحسين بنقرة واحدة، والآن، يصبح التطبيق أكثر ملاءمة مع ميزة جديدة محتملة تسمى "التحرير السريع"، فقد قد تسمح خدمة Google Photos للمستخدمين قريبًا بتعديل الصور بسرعة قبل إرسالها، وتظهر الميزة المسماة Quick Edit (التحرير السريع) على شاشة مشاركة جديدة عند الضغط على زر المشاركة في صورة واحدة، ولكن إذا تم تحديد صور متعددة، فلن يظهر الخيار، على الأقل في الوقت الحالي.

وتعد ميزة Quick Edit (التحرير السريع) مصممة لتبسيط التحسينات الأساسية للصور، مثل القص أو تطبيق الإصلاحات السريعة، كما تُظهر لقطات الشاشة للميزة خيارات مألوفة، بما في ذلك أداة القص وزر "مُحسَّن"، والذي يبدو أنه يعمل تمامًا مثل أداة التحسين في التطبيق الرئيسي.



بمجرد الانتهاء من التحرير، تكون المشاركة بسيطة مثل النقر فوق الزر في الزاوية اليمنى السفلية.



ولازالت هذه الميزة غير متاحة على نطاق واسع حتى الآن، حيث يبدو أن Google قد تختبرها مع عدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي.