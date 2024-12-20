شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يضيف مظهرا جديدا لـ Android Auto 13.4 يناسب هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

تضيف جوجل ألوان جديدة إلى Android Auto، حيث تظهر أحدث التحديثات بعضًا من لمسات Android الملونة بالتطبيق، وفي الوقت الحالي، يتم طرح Android Auto 13.4 لجميع المستخدمين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، لا يقدم التحديث تغييرات كبيرة في الوظائف، ولكنه يأتي مع تحول ملحوظ في واجهة المستخدم.



يتميز Android Auto الآن بعناصر تصميم Material You، وتظهر اللمسات الملونة الجديدة في جميع أنحاء واجهة المستخدم لتتناسب مع ما هو موجود على هاتفك.



تم ملاحظة التغييرات في ألوان التمييز في عناصر النظام المختلفة مع Android Auto 13.4، وتتضمن هذه العناصر الأزرار والمفاتيح وحتى ألوان الخلفية للبطاقات والقوائم.



وكانت لغة تصميم Material You موجودة بالفعل داخل تطبيقات الموسيقى، على سبيل المثال، حيث كانت عناصر واجهة المستخدم تتغير لتتناسب مع فن الألبوم.



وتشمل الأماكن التي يمكنك رؤية الألوان الجديدة فيها، قائمة الإعدادات والإشعارات ومركز الإشعارات، ومع ذلك، تحتاج إلى تشغيل الإعداد لمطابقة خلفية هاتفك لرؤية الألوان المثيرة للاهتمام.



في هذه المرحلة، يبدو أن عملية التحويل لم تنتهِ بعد ولا يبدو أنها تعمل بأفضل حالاتها، فعندما تغير الألوان على هاتفك، على سبيل المثال، لن يتم تحديث الألوان تلقائيًا على Android Auto دائمًا.



وفي بعض الأحيان، تحتاج إلى إيقاف تطبيق Android Auto وإعادة الاتصال، وفي بعض الأحيان، لن تتغير الألوان على الإطلاق.



ويبدو أن جوجل ستعمل على تحسين هذا بمرور الوقت لجعله يعكس بشكل أفضل لغة تصميم Material You القابلة للتخصيص.