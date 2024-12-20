شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Android 16 يقدم أدوات جديدة للتحكم فى إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم جوجل في إدارة الذكاء الاصطناعي مع إصدار Android 16 المقبل، مما يمنح مطوري التطبيقات القدرة على استخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات WritingTools الجديدة، ستكتسب التطبيقات السيطرة على ما إذا كان يُسمح لميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل تلك الموجودة في Gboard، بتعديل النص في حقول معينة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يتم تمكين أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ولكن يمكن للتطبيقات إلغاء الاشتراك في حالات استخدام محددة.

وتسلط جوجل الضوء على أمثلة مثل حقول كلمة المرور أو عناوين البريد الإلكتروني أو الإدخال الرقمي، حيث قد لا يكون إعادة الكتابة أو تدخل الذكاء الاصطناعي منطقيًا، ويمكن أن يعالج هذا المستوى من التحكم التناقضات بين تطبيقات لوحة مفاتيح Android.



في حين أن لوحة مفاتيح Google Gboard تقيد بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل كلمات المرور، إلا أن جميع لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية لا تتبع نفس المنطق.

تنشئ واجهة برمجة تطبيقات WritingTools إطار عمل يمكنه توحيد هذا السلوك عبر التطبيقات ولوحات المفاتيح، بشرط أن تحترم تطبيقات لوحة المفاتيح هذه التعليمات الجديدة.

دمجت لوحات مفاتيح Android ميزات متقدمة لتحسين تجربة المستخدم، على سبيل المثال، تقدم Gboard أداة تدقيق لغوي مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة Pixel يمكنها تصحيح القواعد النحوية والعلامات الترقيمية والتهجئة في الوقت الفعلي.



ومع ذلك، قد تبدو هذه الأدوات أحيانًا تدخلية أو غير ضرورية في سياقات معينة، مثل الحقول الآمنة أو إدخال البيانات المنظمة.



تضمن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين تحديد متى وأين تكون أدوات الذكاء الاصطناعي مناسبة، مما يقلل من فرص حدوث مشكلات، مثل إعادة كتابة البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي في الحقول الحساسة.

ويمكن للمستخدمين تجاوز هذه القيود بسهولة عن طريق إنشاء نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد ولصقه في حقل مقيد.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نجاح هذه الميزة على مطوري لوحة المفاتيح الذين ينفذونها بشكل صحيح، حيث لا يمكن فرض الامتثال على مستوى النظام.

وتعد واجهة برمجة تطبيقات WritingTools واحدة فقط من العديد من الميزات التي تختبرها Google في Android 16 Developer Preview 2، حيث تشمل الإضافات الأخرى:

• عناصر تحكم لمسية أفضل للتطبيقات لضبط ردود الفعل الاهتزازية.

• عناصر وسائط سحابية قابلة للبحث في أداة اختيار الصور.

• واجهة برمجة تطبيقات معدل تحديث متكيف لشاشات أكثر سلاسة وكفاءة في استخدام الطاقة.

بينما تعمل هذه الميزات على توسيع قدرات Android، تبرز واجهة برمجة تطبيقات WritingTools كاستجابة للتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخدام التكنولوجي اليومي.