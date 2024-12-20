شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتساب على نظام Android يحصلون على ميزة تشغيل الفيديو الخاصة بـ iOS والان مع تفاصيل الخبر

يختبر واتساب، تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، دائمًا ميزات جديدة لقاعدة مستخدميه الضخمة، حيث أضاف ثلاث سرعات مختلفة لتشغيل الفيديو لمستخدمي iOS في أكتوبر، ويبدو الآن أن هذه الميزة تشق طريقها أخيرًا إلى Android أيضًا.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في أحدث تحديث تجريبي لواتساب لنظام Android الآن على متجر Google Play، بدأ التطبيق في طرح ميزة جديدة تتيح لك تعديل سرعة تشغيل الفيديو.

وحصل عدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي بالفعل على فرصة اختبارها، وضبط السرعة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على تطبيق Android.

ستجد الآن عنصر التحكم في سرعة التشغيل بجوار شريط تقدم الفيديو، مما يجعل من السهل جدًا تعديله دون تعطيل المشاهدة، مع وجود ثلاثة خيارات للسرعة، عادية و1.5x و2.0x، ويمكن للمستخدمين اختيار السرعة التي تناسبهم بشكل أفضل.

ونظرًا لأن سرعات التشغيل الثلاث هي بالفعل ميزة قياسية في تطبيق iOS، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصلوا إلى الإصدار المستقر من واتساب لنظام Android أيضًا.

كما يمكنك الآن الدردشة مع ChatGPT عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على واتساب، وبالإضافة إلى ذلك، يطرح واتساب لنظام iOS ميزة جديدة ستوفر عليك بعض الضغطات، ويضيف ميزات اتصال جديدة في الوقت المناسب للعطلات.

