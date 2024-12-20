شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. تأسيس مرصد جبل ويلسون منذ أكثر من قرن والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أنه في مثل هذا العام منذ أكثر من قرن في 20 ديسمبر 1904، تأسس مرصد جبل ويلسون، وكان هذا المرصد الفلكي من ابتكار عالم الفلك الشمسي جورج إليري هيل، الذى عمل أستاذًا في جامعة شيكاغو، واشتهر باكتشاف المجالات المغناطيسية في البقع الشمسية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في عام 1889، بدأ عالما فلك من جامعة هارفارد اختبار ظروف المراقبة في جبل ويلسون، لكن المطر والثلج ألحقا الضرر بالعديد من أدواتهما، وذلك يجانب السحب التي حجبت رؤيتهما للنجوم، لذلك تخليا عن بناء التلسكوب، لكنهما كانا قد طلبا بالفعل الزجاج للعدسة، لذلك أعطياه إلى هيل.

فيما أكمل هيل بنائه في ويسكونسن، لأنه اعتقد أن جبل ويلسون كان بعيدًا جدًا عن شيكاغو، ثم زار جبل ويلسون في عام 1903 وغير رأيه عندما رأى مدى صفاء السماء تمامًا.

وفي يونيو 1904، وقع عقد إيجار للأرض لمدة 99 عاماً، ثم في العشرين من ديسمبر، تلقى نبأ مفاده أن مؤسسة كارنيجي ستمول المرصد الذى تم تأسيسه والاستفادة منه.