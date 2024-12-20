شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. مدرسة أمريكية تُدار بواسطة الذكاء الاصطناعى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة الأولى من نوعها، منحت ولاية أريزونا على الضوء الأخضر لأحدث مدرسة عبر الإنترنت، لتتمكن من إطلاق خدمة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتتمتع المدارس المستأجرة - التى تعمل بشكل مستقل ولكن بتمويل عام - باستقلالية أكبر مقارنة بالمدارس العامة التقليدية عندما يتعلق الأمر بكيفية تدريس المواد، لكن تطبيق Unbound Academy، الذي يقترح "تكنولوجيا التعلم التكيفي التي يقودها الذكاء الاصطناعى" والتى "تكثف التعليم الأكاديمى فى نافذة مدتها ساعتان"، يعد هو الأول من نوعه، خاصة أن مؤسسو Unbound يديرون برنامجًا مشابهًا فى "مدرسة خاصة فى تكساس.

ويعتمد نهج Unbound على منصات التكنولوجيا التعليمية مثل IXLy، والتي تتيح للطلاب التفاعل مع "منصات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف باستمرار مع وتيرة وأسلوب التعلم الفردى الخاص بهم"، وسوف يكون هناك اعتماد على العنصر البشري، ولكن بأعداد قليلة، وسيتم تقليص التعليم الأكاديمي إلى ساعتين فقط.

وسوف يشمل بقية يوم الطلاب "ورش عمل المهارات الحياتية" التي تغطي مجالات مثل التفكير النقدي وحل المشكلات الإبداعي والمحو الأمية المالية والتحدث أمام الجمهور وتحديد الأهداف وريادة الأعمال.



وتستهدف المدرسة عبر الإنترنت فقط الطلاب من الصف الرابع إلى الثامن.