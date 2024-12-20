شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية المستخدمين ..يوتيوب يواجه مقاطع الفيديو المضللة بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف موقع يوتيوب جهوده في مكافحة مقاطع الفيديو التي تحتوي على عناوين أو صور مصغرة مضللة لا تتطابق مع محتواها الفعلي، حيث أكدت المنصة المملوكة لشركة جوجل إنها تركز على موضوعات مثل الأخبار العاجلة والأحداث الجارية للتأكد من عدم خداع المشاهدين بوعود كاذبة حول ما هم على وشك مشاهدته.

يُعد المحتوى المثير للانجذاب نوعًا من المحتوى عبر الإنترنت يستخدم عناوين مثيرة أو مضللة لجذب النقرات، وقد يكون الأمر مزعجًا حقًا عندما يقدم العنوان أو الصورة المصغرة وعودًا يفشل الفيديو في تحقيقها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأخبار عاجلة أو أحداث جارية.

كما يمكن أن يجعل هذا النوع من الخداع المشاهدين يشعرون بالخداع أو الإحباط أو التضليل، خاصة عندما يلجأون إلى يوتيوب للحصول على تحديثات مهمة في الوقت المناسب.

ولم يوضح موقع يوتيوب بالضبط كيف يخطط لتعريف "الأخبار" أو "الأحداث الجارية"، وفي تحديثات أخرى على YouTube، يجرب تطبيق Android تخطيطًا أفقيًا جديدًا لتجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

كما سيحصل المبدعون على طريقة جديدة للتفاعل مع جمهورهم من خلال تسجيل الردود على التعليقات مباشرة أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.