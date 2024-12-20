شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معظمه مضىء فى سماء الليل.. اعرف مرحلة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 18 يومًا، في مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، وهو مضاء بنسبة 73%، حيث كان بدرا مكتملا فى 15 ديسمبر وأخذ فى التناقص حتى وصل إلى هذه النسبة من الإضاءة، ومن المتوقع أن يصل إلى نصف بدر بعد يومين فقط فى مرحلة القمر التى تسمى بالربع الأخير.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هى مراحل القمر.

تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر، وهى القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، وذلك بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية هى "قمر الربع الأخير"، والمعروف أيضًا باسم قمر الربع الثالث، وسيحدث رسميًا يوم الأحد 22 ديسمبر، وخلال الربع الأخير من القمر، سيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض.