شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Gemini يطرح نموذج Flash Experimental 2.0 لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق Gemini، نموذج Flash Experimental 2.0، الذى سيكون متاحا لهواتف أندرويد، وذلك بعد ظهوره لأول مرة في قناة Google app beta في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وهذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون Gemini على أجهزة Android الخاصة بهم يمكنهم الآن الاستفادة من أحدث وأفضل نموذج ذكاء اصطناعي من جوجل، بفضل تحديث الإصدار 15.50 لتطبيق Gemini، والذي يعمل بواسطة تطبيق Google ي، حيث يكنك الحصول على التحديث من متجر Play الآن.



وسيصبح هذا النموذج متاحا، وحتى يمكنك الاستفاده منه وتجربته، فقد تحتاج إلى إيقاف تشغيل تطبيق Google أو Gemini وإعادة تشغيله حتى ترى أداة تبديل الطراز في أعلى الصفحة الرئيسية لـ Gemini ، وسيكون نموذج Flash Experimental 2.0 متاح للجميع، سواء كنت تستخدم الإصدار المجاني من Gemini أو قمت بالاشتراك في الإصدار المتقدم.



كما ستجد أداة اختيار الطراز مع عرض ترويجي "ترقية" للاشتراك في الأعلى.

على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية، إلا أن Gemini 2.0 Flash يُظهِر بالفعل الكثير من النجاح، حيث تقول جوجل، إنه أسرع بمرتين من الإصدارات السابقة ويؤدي أداءً أفضل في معايير الأداء الرئيسية، وهذا يعني أن مساعد Gemini أكثر إفادة واستجابة.



كما تخطط جوجل لإتاحة نموذج Flash 2.0 للمطورين في يناير، مع وجود أحجام نماذج أخرى في الأفق.

وفي الوقت نفسه، تشجع الشركة المستخدمين على تجربة النموذج التجريبي ومشاركة ملاحظاتهم.

يأتي هذا التحديث بعد طرح مماثل لمستخدمي iPhone، الذين حصلوا أيضًا على إمكانية الوصول إلى نموذج Flash Experimental 2.0.

وهناك المزيد في الطريق، حيث يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة التطلع إلى الوصول إلى "البحث العميق" في أوائل العام المقبل، والذي سيجلب قدرات التفكير المتقدم والسياق الطويل إلى الطاولة.