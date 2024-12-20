شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية جدولة الرسائل المباشرة على إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

أضاف إنستجرام خيارا جديدا لجدولة الرسائل المباشرة (DMs)، وهى ميزة مفيدة للمبدعين الذين يرغبون فى التواصل مع متابعيهم فى وقت معين، وكذلك للأشخاص الذين يريدون تخطيط رسائل ونكت ليشاهدها الآخرون عندما يستيقظون.

ووفقًا للتقارير، كانت الخبيرة فى وسائل التواصل الاجتماعي، ليندسى جامبل، هى أول من لاحظ هذه الميزة، وفى الوقت نفسه أكدت شركة ميتا أن الميزة أصبحت متاحة للجميع على مستوى العالم.

كيفية جدولة الرسائل المباشرة على إنستجرام

لكتابة رسالة، ابدأ بكتابة النص ثم اضغط مطولًا على زر الإرسال حتى يظهر خيار "جدولة الرسالة".

اضغط على زر الإرسال الأزرق أسفل الرسالة، ثم اختر الوقت والتاريخ الذى ترغب فى إرسال الرسالة فيه.

يمكن جدولة الرسائل حتى 29 يومًا مسبقًا.

بعد جدولة الرسالة، ستظهر لافتة صغيرة مكتوب عليها "الرسالة المجدولة" فى أسفل يسار نافذة المحادثة كلما فتحت الدردشة.

عند الضغط على اللافتة، ستظهر لك خيارات لإرسال الرسالة فورا أو نسخها أو حذفها.

يمكن للمبدعين والشركات الذين يستخدمون إنستجرام كمنصة مهنية الاستفادة من هذه الميزة لتسهيل عملهم، خاصة ما يتعلق بإرسال رسائل ترويجية فى أوقات معينة سيجدون هذه الميزة مفيدة.

كذلك يستفيد المستخدمون العاديون فى التواصل مع أصدقائهم فى أوقات محددة بسبب اختلاف المناطق الزمنية.