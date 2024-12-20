شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إثارتها غضب المستخدمين.. كيفية إيقاف الردود الذكية بواتساب على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مستخدمو تطبيق واتساب غضبهم بسبب تغيير آخر لاحظوه فى التطبيق مؤخرًا، ووصفوه بأنه "الميزة الأكثر غباءً على الإطلاق"، وأطلقت منصة المراسلة الشهيرة عددًا من التعديلات مؤخرًا، والتى لم تعجب الجميع.

قامت شركة WhatsApp المملوكة لشركة Meta باستبدال رسالة "جارى الكتابة..." التى استمرت لفترة طويلة فى الجزء العلوى من الشاشة برسوم متحركة جديدة لفقاعة كلامية فى الجزء السفلي.

كما تخلصت من رسالة "التسجيل" واستبدلتها برمز الميكروفون، لكن التغيير الأخير الذى أثار الجدل لم يكن فى الواقع نتيجة لتصرفات مسؤولى واتساب، ويحدث هذا بسبب ترقية الذكاء الاصطناعي من Google والتى تسمى ذكاء نظام Android.

وقد شارك المستخدمون لقطات شاشة لصناديق الرد المقترحة التى تظهر فى محادثاتهم، وقد ظل الناس يتوسلون لإيجاد حل لإيقافها.

وكتب أحد الأشخاص المحبطين على Reddit، إنها غالبًا ما تكون غير منطقية، وتظهر حتى لو لم تكن الرسالة التى تلقيتها باللغة الإنجليزية وتجعلنى أشعر وكأن الذكاء الاصطناعى يريد التلاعب بمحادثتى، مستنكرا "هل يعرف أحد كيفية تعطيله؟"

وعلق آخر: "إذا كان لدى أى شخص حل لهذه المشكلة، فسيكون ذلك رائعًا، لقد حاولت تعطيل الاقتراحات المحسنة وما زالت المشكلة تظهر بعد كل رسالة على WhatsApp".

وأضاف ثالث: "لقد حاولت كل شيء هنا ولكن لا يزال الأمر لا يعمل، من فضلك ساعدنى قبل أن أفقد صوابي.

اتضح أن هناك طريقة لإيقاف تشغيل الرد الذكى على نظام Android، على الرغم من أن أحد المستخدمين قال إنها "مخفية بشكل جيد للغاية".

ولإيقاف تشغيل الردود الذكية، اتبع التعليمات التالية:

* إعدادات.

* الأمن والخصوصية.

* مزيد من الأمان والخصوصية.

* ذكاء نظام الأندرويد.

* لوحة المفاتيح.

* إيقاف الرد الذكى.