شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلغى مشروع خدمة الاشتراك فى أجهزة iPhone.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ألغت شركة أبل مشروعًا لإنشاء خدمة "اشتراك" جديدة للأجهزة الخاصة بآيفون، ووفقًا للتقرير، كان برنامج اشتراك أجهزة آيفون المزعوم قيد التطوير لمدة عامين على الأقل، وكان مصممًا للسماح للعملاء بالاستمرار فى الترقية إلى طراز جديد كل عام، مع ضمان تدفق ثابت من الإيرادات لشركة كوبرتينو، وبحسب ما ورد كان قسم Apple Pay التابع للشركة مسؤولًا عن المشروع، إلى جانب برنامج "الدفع لاحقًا" الذى تم إلغاؤه أيضًا.

خدمة الاشتراك فى iPhone كانت قيد التطوير منذ عام 2022

أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة أبل أوقفت الجهود الرامية إلى إطلاق خدمة اشتراك فى أجهزة آيفون، وهو مشروع يهدف إلى تقديم طراز جديد من آيفون للعملاء الذين دفعوا رسوم اشتراك سنوية للشركة للحصول على أحدث الأجهزة من الشركة.

واجه المشروع تأخيرات متعددة منذ بدايته قبل عامين وكان من المتوقع أن يتم تقديمه بحلول نهاية عام 2022، لكن الانتكاسات المتعددة أدت إلى تأخير الخدمة لأكثر من عام، وفقًا للنشر.

وذكرت التقارير أن الشركة كانت قلقة أيضًا من أن المشروع سيواجه تدقيقًا من مكتب حماية المستهلك المالى ( CFPB ) الذى ذكر سابقًا أن الشركات التى تقدم خدمات "الدفع لاحقًا" يجب أن تلتزم باللوائح التى تنطبق على شركات مثل Visa وMastercard.



وتقدم شركة أبل بالفعل "برنامج ترقية آيفون" فى الولايات المتحدة والذى يسمح للمستخدمين بدفع ثمن آيفون جديد على مدى عامين، وكان من المتوقع أن يحل مشروع اشتراك آيفون الذى تم إلغاؤه الآن محل هذا البرنامج، وفقًا للتقرير.

وقد أصبح هاتف آيفون بالفعل أكبر مساهم فى إيرادات شركة آبل، حيث شكل ما يزيد قليلًا على نصف إجمالى مبيعاتها فى العام المالى السابق، وفقًا لتقارير الشركة، وكان من الممكن أن يضمن برنامج الاشتراك تدفقًا ثابتًا من الإيرادات لصانع آيفون، مع منع العملاء من التحول إلى ماركات أخرى للهواتف الذكية.

وهذا هو المشروع الثانى المتعلق بالدفع من Apple الذى يتم إغلاقه فى عام 2024، و فى يونيو، أعلنت Apple أنها ستنهى خدمة Pay Later، التى تم إنشاؤها بالشراكة مع Goldman Sachs وMastercard لمنافسة شركة Affirm الأمريكية للتكنولوجيا المالية.

وأضاف التقرير، تم تقديم Pay Later قبل عام وسمح للعملاء بإجراء عملية شراء تصل قيمتها إلى 1000 دولار وسدادها على أربعة أقساط، ولا يزال بإمكان Apple إعادة مشروع اشتراك أجهزة iPhone من خلال العمل مع شريك جديد.