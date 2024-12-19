شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق الضوء الأخضر لإنطلاق Starship للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX، الضوء الأخضر لإنطلاق Starship للمرة السابعة، على الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن الموعد المحتمل لهذه المهمة، فى حين أن تاريخ الإطلاق الدقيق غير واضح، إلا أن مهندسى SpaceX ينتهون من اللمسات الأخيرة بموقع الانطلاق الذى سيكون بالقرب من بوكا تشيكا بولاية تكساس.



وأجرت الشركة اختبارات إطلاق نار للصاروخ Super Heavy والمرحلة العليا (والتى تسمى أيضًا Starship)، على الرغم من أنه لم يتم تجميع المرحلتين بعد فى برج الإطلاق، فقد تم إجراء أحدث اختبار لـ Starship فى 19 نوفمبر بحضور الرئيس المنتخب دونالد ترامب كضيف.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن شركة SpaceX يمكنها إطلاق مهام متعددة بموجب الموافقة الجديدة، بشرط عدم تغيير ملف تعريف المهمة وتكوين المركبة.



ويشتمل ملف المهمة هذا على محاولة أخرى لالتقاط معزز Super Heavy - والتى قامت SpaceX بتثبيتها لأول مرة فى إطلاق فى أكتوبر، ومركبة المرحلة العليا Starship التى تقوم بهبوط مائى متحكم فيه فى المحيط الهندي.



كما وافق المنظمون، الذين يعملون مع شركة سبيس إكس، على مجموعة من "استثناءات الأضرار" التى لن تؤدى إلى إجراء تحقيق فى حادث مؤسف فى حالة وقوعه، و يتضمن ذلك أشياء مثل فشل محرك Raptor فى المرحلة العليا أثناء احتراق الهبوط أو تلف الدرع الحرارى أو نظام الرفرف فى السيارة.

وأكدت الشركة أن "استثناءات الأضرار الناجمة عن الاختبار"، كما تسميها إدارة الطيران الفيدرالية، ستعنى عودة أسرع إلى الإطلاق بشرط إلا تسبب هذه المشكلات ضررًا خطيرًا للجمهور أو الممتلكات.



وستكون هذه هى المرة الوحيدة التى لم يتبع فيها ترخيص الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الفور إعلان عن تاريخ الإطلاق - ولم تخجل الهيئة التنظيمية من تسليط الضوء على مدى سرعة دفع تعديل الترخيص للأمام.