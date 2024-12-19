شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تعلن عن دعم تطبيق ChatGPT للخطوط الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة OpenAI، أن روبوت ChatGPT سيدعم الخطوط الأرضية، وسوف يستجيب مساعد OpenAI الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى، من خلال ميزة المحادثة فى الوقت الفعلى، بدون تعدد الوسائط.

ويستجيب ChatGPT للأسئلة التى يطرحها المستخدمون عبر الهاتف ويمكنه التعامل مع المهام مثل ترجمة جملة إلى لغة مختلفة،كما تقدم OpenAI 15 دقيقة من المكالمات المجانية للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ثم تنتهى المكالمة.



كما أعلنت الشركة أن ChatGPT يتوفر أيضًا على WhatsApp لأولئك الذين يفضلون إرسال رسالة نصية إلى مساعد الذكاء الاصطناعي، فهو إنه تبادل أساسى، نظرًا لأنه تطبيق WhatsApp، فلن تجد خيارات التخصيص المتوفرة فى تطبيق ChatGPT الرسمى، كما هو الحال مع ChatGPT عبر الهاتف، لا تحتاج إلى حساب لتجربة WhatsApp ولكن هناك حد يومي.



ويتلقى المستخدمون إشعارًا عند اقترابهم من هذا الحد، وعندها سيتمكنون من مواصلة الدردشة عن طريق تنزيل تطبيق ChatGPT أو استخدام ChatGPT على سطح المكتب.



وكشفت OpenAI إنها تعمل على ميزات إضافية لتكامل WhatsApp مثل تحليل الصور والبحث على الويب، لكن الشركة لم تعلن متى قد يتم شحن هذه الميزات.