شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهات اتصال جوجل تستعد لإجراء مكالمات فيديو أكثر ذكاءً والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تسهيل بدء مكالمات الفيديو على جهات اتصال، حيث ستتمكن من تعيين تطبيق افتراضى لمكالمات الفيديو، أى للتطبيقات المتصلة مثل WhatsApp.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يعد Google Contacts أحد تلك التطبيقات سهلة الاستخدام ولديها مستوى جيد من التكامل مع تطبيقات الاتصالات التابعة لجهات خارجية، وستعمل الشركة على جعل التطبيق أفضل عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات المتصلة الأخرى.

يوجد لديك الآن زر مكالمات الفيديو على صفحة تفاصيل جهة الاتصال، وإذا قمت بالضغط فوقه، ستبدأ مكالمة فيديو من خلال شركة الاتصالات الخاصة بك.

يمكنك أيضًا رؤية التطبيقات المتصلة مثل WhatsApp على الصفحة، وتحتاج إلى الضغط فوق زر التوسيع لرؤية خيارات إرسال رسالة أو مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو عبر WhatsApp.

هذا يوفر لك الوقت من خلال عدم الحاجة إلى الذهاب إلى التطبيق نفسه وتحديد جهة الاتصال للاتصال بها.

ومع ذلك، فى المستقبل، ستصبح هذه العملية أسهل بالنسبة لمكالمات الفيديو، ومع التحديث القادم، عندما تضغط لفترة طويلة على زر مكالمة الفيديو، سيتم الترحيب بك بالقدرة على تعيين تطبيق افتراضى لمكالمات الفيديو.

ستتمكن من الاختيار بين مكالمة فيديو مدفوعة من جانب شركة الاتصالات أو مكالمة فيديو WhatsApp.

وهذا يعنى أنه فى المرة التالية التى تضغط فيها على زر مكالمة الفيديو، سيتم بدء المكالمة باستخدام التطبيق المفضل لديك.

وعندما تحتوى بطاقة جهة الاتصال على أرقام متعددة، يمكنك الضغط لفترة طويلة على زر مكالمة الفيديو لرؤية قائمة بجميع خيارات الاتصال المتاحة.

وفى الوقت نفسه، ستكون هناك حالات لا يكون فيها جهة اتصال موجودة على التطبيق المفضل لديك لمكالمات الفيديو.

فى هذه الحالات، ستعرض لك جهات اتصال جوجل رمز شريط الشبكة فى خيار مكالمة الفيديو، مما يجعل من الواضح أنك ستتصل بها عبر شركة الاتصالات الخاصة بك.