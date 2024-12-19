شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول خدمة رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية من Starlink فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

حققت خدمة ستارلينك Starlink للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من SpaceX إنجازا كبيرًا فى تغطية الانترنت على مستوى البلاد فى نيوزيلندا، ووقعت الشركة شراكات فى كندا وأستراليا واليابان وبيرو وسويسرا وتشيلى، بالشراكة مع T-Mobile فى الولايات المتحدة.

لا يتم دعم سوى أربعة إصدارات هواتف حاليًا، ومن المتوقع أن تتوسع الأهلية لتشمل المزيد من الأجهزة العام المقبل، يمكن إرسال واستقبال معظم الرسائل النصية فى غضون ثلاث دقائق أثناء الطرح الأولى، على الرغم من أن ذلك قد يزيد إلى "10 دقائق أو أكثر" خلال الأشهر القليلة الأولى.

وقال التقرير، تعد هذة خدمة أولية ستتحسن فى المستقبل، وسيستغرق إرسال الرسائل النصية وقتًا أطول ولكنها ستصبح أسرع بمرور الوقت، وبدأت الخدمة بعدد صغير من الهواتف كجزء من طرح التكنولوجيا على مراحل.

والأهم من ذلك، أنه اعتبارًا من اليوم، يمكن للعملاء إرسال واستقبال الرسائل النصية فقط، ولكن فى المستقبل، نتوقع أن تكون المكالمات الصوتية والبيانات متاحة أيضًا".

وتم اختبار خدمة الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية من Starlink سابقًا مع عملاء T-Mobile فى المناطق المتضررة من إعصار هيلين وإعصار ميلتون فى أكتوبر، وحصلت T-Mobile على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على الخدمة فى نوفمبر، وهى الآن تسجل العملاء لاختبار برنامج Starlink التجريبى فى الولايات المتحدة "أوائل العام المقبل".