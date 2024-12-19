شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعدد 25 مليون مستخدم.. Bluesky تواجه الذكاء الاصطناعى بتمويل قيمته مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت Bluesky التى يقدر عدد مستخدميها 25 مليون مستخدم، على تمويل بقيمة مليون دولار، لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ومخاطرها، في ظل تتبع شركات التكنولوجيا الناجحة نمطًا نموذجيا ببناء أعمال تجارية فوق أعمالها.



ولتحفيز ذلك، فقد أطلق صندوق لمساعدة موقع الوسائط الاجتماعية سريع النمو Bluesky، والذى يضم الآن 25 مليون مستخدم، بتمويل أولي قدره مليون دولار، لدعم هذا التطبيق الاجتماعي اللامركزي .



ومن المفترض أن يقدم الصندوق منحًا لأولئك الذين يعتمدون على بروتوكول AT مفتوح المصدر الخاص بـ Bluesky، خاصة إنها تبحث عن تقنيات مثل عناصر التحكم في خصوصية البيانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات للآباء/الأطفال والمجتمعات المحلية، على أن هذا الصندوق مستقل عن الشركة.

