شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تسمح بمراسلة ChatGPT عبر واتساب والاتصال به عبر خط ساخن والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمستخدمي واتساب الآن الاستفادة من ChatGPT، وهو روبوت الدردشة المولد للذكاء الاصطناعي من OpenAI، الذى تم إضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ويقتصر هذا الإصدار من ChatGPT على إدخال النص فقط، لذلك لا يوجد وضع صوتى متقدم أو إدخال مرئي معروض.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن النموذج هو نموذج o1-mini، حيث يتوفر ChatGPT على واتساب في كل مكان حيث يتم تقديم ChatGPT العادي، ولا يلزم وجود حساب.

وتعمل OpenAI حاليًا على طريقة لمصادقة المستخدمين الحاليين عبر واتساب، لكن هذه الميزة لم يتم إطلاقها بعد ولا نعرف بالضبط متى سيتم إطلاقها.

وفي الوقت نفسه، أطلقت OpenAI أيضًا خطًا ساخنًا لـ ChatGPT في الولايات المتحدة، ويعمل الرقم المجاني مع أي هاتف، حتى لو كان هاتفًا أساسيًا قديمًا وليس هاتفًا ذكيًا.

وستتمكن من الحصول على 15 دقيقة من استخدام ChatGPT مجانًا مع الخط الساخن، على الرغم من أنه يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك للحصول على مزيد من الوقت.

وقال كيفن ويل، كبير مسؤولي المنتجات في OpenAI، أن هذه مجرد بداية لجعل ChatGPT أكثر سهولة في الوصول للجميع.

