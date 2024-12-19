شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق برنامجًا جديدًا لتحقيق الدخل للمبدعين والان مع تفاصيل الخبر

تسمح سناب شات لمنشئى المحتوى فى سناب شات بكسب حصة من عائدات الإعلانات التى يتم الحصول عليها من مقاطع الفيديو التى تزيد مدتها عن دقيقة واحدة.

وكجزء من برنامج تحقيق الدخل الجديد للشركة للمبدعين، كشفت سناب عن تغييرات مهمة في كيفية دعمها للمستخدمين الذين يقررون إنشاء محتوى على منصة الشبكات الاجتماعية.

وابتداءا من 1 فبراير 2025، سيتمكن صناع المحتوى المؤهلون للبرنامج الجديد من تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن دقيقة واحدة على Spotlight ، وأعلنت Snap أنه كجزء من البرنامج الموحد، قد يكون صناع المحتوى مؤهلين للحصول على دعوة إذا استوفوا المعايير التالية:

1. يجب أن يكون لديك 50 ألف متابع على الأقل.

2 .قم بالنشر على الأقل 25 مرة شهريًا في القصص المحفوظة أو Spotlight.

3. قم بالنشر في Spotlight أو Public Stories لمدة 10 أيام على الأقل من آخر 28 يومًا.

4. حقق أحد الأهداف التالية خلال الـ 28 يومًا الماضية:

* 10 مليون مشاهدة على سناب شات.

* مليون مشاهدة فى Spotlight.

* 12000 ساعة من وقت المشاهدة.



الأهم من ذلك، يجب أن تقيم في إحدى البلدان المؤهلة لبرنامج مكافآت Spotlight: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، الدنمارك، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، الأردن، كوريا (الجمهورية)، الكويت، ليبيا، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عُمان، فلسطين، الفلبين، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة.



فى حين يبدو هذا وكأنه مبادرة عظيمة من منظور المبدعين، فإن عدد البلدان التى يتوفر فيها برنامج مكافأة Spotlight منخفض للغاية مقارنة بالمنافسة، كما إن إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة من شأنه بالتأكيد أن يزيد من كمية المحتوى المنتج على Snapchat، ولكن ربما لا يزال Snap غير مستعد لدفع المزيد من المبدعين مقابل محتواهم، على أى حال وفقًا لـ Snap، تضاعف عدد المبدعين الذين ينشرون علنًا أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي.

كما كشفت الشركة أن عدد مشاهدات Spotlight زاد بنسبة 25% على أساس سنوى (على أساس سنوى)، ومن ثم إدراج الميزة الجديدة فى برنامج تحقيق الدخل الموحد للمبدعين.