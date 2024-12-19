شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الماسح الضوئى للمستندات فى Google Drive يحصل على تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

سيحصل ماسح المستندات المدمج فى Google Drive على تحديث سيجعل عمليات المسح الضوئى ذات الجودة الأعلى ممكنة، حيث ستحصل الآن على تصحيح توازن اللون الأبيض وإزالة الظلال وإثراء التباين إلى جانب تحسينات وأدوات تحرير أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، سيحصل المستخدمون على Android وiOS على هذا التحديث بدءًا من أوائل العام المقبل.



يعد Google Drive تطبيقًا جيدا للتخزين السحابى، ولكنه يحتوى أيضًا على حيل أخرى، على سبيل المثال، إنه ماسح ضوئى رائع للمستندات، وأصبحت وظائفه المدمجة أفضل الآن مع التحديث الذى تم الإعلان عنه حديثًا.



وسيحصل ماسح Drive على ميزات التحسين التلقائى، حيث ستجعل التغييرات المستند الورقى الممسوح ضوئيًا صورة رقمية ذات جودة أعلى دون الحاجة إلى العبث بالملف كثيرًا.



سيجعل هذا التحديث مسح المستندات باستخدام التطبيق أسهل، خاصة فى ظروف الإضاءة الصعبة، وستُطرح هذه التغييرات تدريجيًا للمستخدمين على Android وiOS، بغض النظر عن مستوى Workspace الذى تستخدمه.



وهذا يعنى أنه حتى الأشخاص الذين لديهم حسابات شخصية على جوجل يجب أن يحصلوا على هذه الميزات قريبًا، وعملت جوجل مؤخرًا على تحسين الماسح الضوئى فى Drive بشكل أفضل، قفى الصيف، أصبحت الميزة قادرة على حفظ المستندات الممسوحة ضوئيًا بتنسيق JPEG، ولديها تبديل مفيد لالتقاط الصور تلقائيًا تم تقديمه العام الماضى، أما الآن، سينقل هذا التغيير القادم الأمور إلى المستوى التالى، من خلال تحسين الجودة.