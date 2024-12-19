شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك العودة إلى برنامج iOS 18 التجريبى مع أحدث تحديث من Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple، الإصدار التجريبي الأول للمطورين لنظام التشغيل iOS 18 في وقت سابق من هذا العام، ونظرًا لأن شركة Apple لم تعد تتقاضى 99 دولارًا للحصول على علامة المطور، فيمكن للمستخدمين تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين مجانًا وعدم الاضطرار إلى انتظار إصدار الإصدار التجريبي العام.

وقد أصدرت Apple الإصدار التجريبي 1 للمطورين من iOS 18.3 على الرغم من أنني أخطط للالتزام بالتحديث المستقر من أجل الحفاظ على عمر بطارية أطول، ولا تزال هناك بعض ميزات Apple Intelligence التي لا تزال Apple بحاجة إلى طرحها بما فى ذلك قدرة Siri على التعرف على سياقك الشخصي، وستكون هذه هي ميزة Apple Intelligence الوحيدة التي ستجعل المستخدم يرغب بالعودة إلى برنامج iOS 18 التجريبى.



وهناك توقعات بصدور النسخة المستقرة من iOS 18.3 في أواخر يناير، وسيؤدي ذلك إلى إصدار النسخة التجريبية من iOS 18.4 مع إصدار النسخة المستقرة من هذا البناء إلى طرز iPhone المتوافقة فى مارس أو أبريل.

وأوضحت آبل كيفية تثبيت iOS 18.3 developer beta 1 على جهاز iPhone الخاص بك، فما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج وانقر على تحديثات الإصدار التجريبي في الجزء العلوي من الشاشة، عندما تفتح صفحة تحديثات الإصدار التجريبى، انقر على iOS 18 Developer Beta وBack في الزاوية العلوية اليسرى، وسترى قائمة الإصدار التجريبى iOS 18.3، اتبع الإرشادات لتثبيته على جهاز iPhone الخاص بك.

ويجب أن يضع المستخدمون فى اعتبارهم أنه بمجرد تثبيت الإصدار التجريبى، لا يمكنك الرجوع إلى التحديثات المستقرة دون مسح جهازك، لذا إذا انضممت إلى برنامج الإصدار التجريبى iOS 18.3، فمن المحتمل أن تظل عالقًا هناك حتى نهاية الشهر المقبل.