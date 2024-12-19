شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسريع هواتف أندرويد: أفضل النصائح لتحسين الأداء والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الهواتف الذكية أسرع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بفضل الشرائح الأسرع، وزيادة سعة الذاكرة العشوائية، وتحسين الأنظمة التشغيلية، ومع ذلك قد تبدأ معظم الأجهزة في إظهار التباطؤ والتقطيع مع مرور الوقت، نتيجة لطريقة استخدام الهاتف.



ويؤدي تراكم البيانات غير الضرورية على الهاتف، البرمجيات القديمة، التطبيقات المدمجة غير المفيدة، وأسلوب الاستخدام إلى بطء الأداء، خاصة فى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، ولتحسين أداء الهاتف إليك بعض النصائح التى يمكن لمستخدمى الهواتف الذكية اتباعها لتحسين الأداء وتقليل التقطيع، بالإضافة إلى إطالة عمر الجهاز.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات

تساعد البيانات المخزنة مؤقتًا فى تسريع تحميل التطبيقات والمواقع والخدمات الأخرى، لكنها قد تتراكم بمرور الوقت مما يؤدى إلى بطء الجهاز، كما يمكن مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتحسين السرعة.

وعلى هواتف أندرويد، يمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات ثم النقر على البيانات المخزنة مؤقتًا ثم اختيار التطبيق، الذهاب إلى قسم التخزين، ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.

إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة



غالبًا ما تأتي هواتف أندرويد مع تطبيقات مدمجة لا يتم استخدامها بشكل كبير، في حين أن بعض هذه التطبيقات تظل خاملة ولا تشغل مساحة كبيرة، إلا أن بعضها قد يستهلك مساحة أكبر بمجرد الاتصال بالإنترنت، كما يمكن حذف هذه التطبيقات بأمان لتحسين سرعة الجهاز.

تعطيل العمليات الخلفية غير الضرورية

ولايدرك الكثير من المستخدمين أن وجود العديد من التطبيقات تعمل في الخلفية قد يؤدي إلى تباطؤ الهاتف، حيث تحتوي هواتف أندرويد على أداة مخفية تسمح للمستخدمين بتحديد عدد التطبيقات التي يمكن أن تعمل في الخلفية، كل ما عليهم فعله هو تفعيل خيارات المطور على الهاتف، ثم تحديد الخيار لتحديد الأنشطة الخلفية.

ومع ذلك يجب على المستخدمين ملاحظة أن تفعيل خيارات المطور ليس دائمًا الخيار الأفضل، بدلاً من ذلك يمكن الدخول إلى مدير الأنشطة الخلفية ومسح التطبيقات الفردية، وهو الخيار الأسهل.

استخدام معزز الأداء

يمكن أن يساعد استخدام معزز الأداء في مسح الملفات الزائدة والبيانات غير الضرورية على الهاتف، بينما تأتي بعض الهواتف مع تطبيقات معزز الأداء مثبتة مسبقًا، يمكن للمستخدمين دائمًا تنزيل هذه التطبيقات من متجر جوجل بلاي، كما تساعد هذه التطبيقات في تحسين أداء الهاتف عن طريق إزالة الملفات غير المفيدة وتعزيز كفاءة النظام.