شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف ميزات الترجمة الفورية والفيديو لنظارات راى-بان الذكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا عن تحديث جديد لنظارات راي-بان الذكية، يتضمن إضافة ميزات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية للغات متعددة، ويتوافر التحديث لأعضاء برنامج "الوصول المبكر"، ويأتي ضمن تحديث البرمجيات v11 الذي سيبدأ طرحه اعتبارًا من يوم الإثنين.

تتضمن الميزات الجديدة إضافة الفيديو إلى مساعد ميتا الذكي، مما يتيح للنظارات الذكية معالجة ما يراه المستخدم والرد على الأسئلة في الوقت الفعلي، كما أضافت ميتا خاصية الترجمة الفورية، حيث يمكن للنظارات الآن ترجمة الكلام بين اللغة الإنجليزية والإسبانية أو الفرنسية أو الإيطالية، كذلك سيستمع المستخدم إلى الترجمة عبر مكبرات الصوت المفتوحة للنظارات أو سيشاهد الترجمة كـ نص على هاتفه.

كما أضافت ميتا تطبيق شازام، الذي يتيح للمستخدمين التعرف على الأغاني، إلى النظارات الذكية، وهذه الميزة ستكون متاحة في الولايات المتحدة وكندا.

ومع هذه التحديثات، تهدف ميتا إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال إضافة ميزات تفاعلية وعملية للنظارات الذكية، مما يجعلها أداة أكثر تنوعًا في المهام اليومية.

كانت ميتا أعلنت في سبتمبر الماضي، عن تحديثات جديدة لنظارات راي-بان الذكية تشمل العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات ضبط التذكيرات، والقدرة على مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) وأرقام الهواتف باستخدام الأوامر الصوتية.

كما تم تقديم دعم لكلمة التنبيه "Hey Meta" على غرار سيرى من أبل، بالإضافة إلى القدرة على طرح أسئلة متابعة دون الحاجة لاستخدام كلمة التنبيه مرة أخرى، كذلك إضافة ميزة "تذكر الأشياء"، حيث يمكن للمستخدمين طلب من الذكاء الاصطناعى لمساعدة ميتا تسجيل وإرسال رسائل صوتية عبر واتساب وماسنجر أثناء التفاعل مع المحيط.