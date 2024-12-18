شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرس طرح ميزة لتمكين آيفون من التوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى شركة جوجل اهتمام بالغ، بالتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه المرة إلى التركيز على مستخدمي iOS، حيث تدرس جوجل إضافة بحث الذكاء الاصطناعي لـتطبيق Google على نظام التشغيل iOS قريبًا الذى سيمنح مستخدمى ايفون ميزة جديدة.

وتظهر هذه الإضافة أثناء تصفح التطبيق، حيث تم رصد رمز قلم رصاص جديد في مربع البحث، و يؤدي النقر عليه إلى فتح صفحة تحتوي على مربع نص وبعض الخيارات المقترحة، فعندما تبدأ في الكتابة في مربع النص، ستلاحظ ظهور رمز الجوزاء، إلى جانب النص "إنشاء اقتراحات الذكاء الاصطناعي، و بمجرد إدخال ما يكفي من الكلمات، يبدأ تلقائيًا في إنشاء اقتراحات بناءً على استفسارك، كما يمكنك تحديد هذه الاقتراحات لتحسين بحثك، حيث تعمل بشكل أساسي كمرشحات.

لا تزال هذه الميزة الجديدة في مرحلة تجريبية، لذا أمام Google بعض العمل قبل أن تصبح متاحة للجميع، ولكن بمجرد طرحه، فغنها ستوفر لك بعض الوقت.