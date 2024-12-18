شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة جديدة لـAndroid 16 لتحسين صورك على الانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس جوجل، العمل على تحديث على Android 16، يهدف إلى تحسين صورك على موقع انستجرام أثناء التصوير، وتقوم هذه الميزة على واجهة برمجة التطبيقات الجديدة Night Mode Indicator (API)، وهى أداة برمجية تمكن تطبيقين من التواصل مع بعضهما البعض.



وبعد هذه التغيرات التي تدرسها جوجل، سيساعد ذلك Android 16 التطبيقات على ضبط الإعدادات تلقائيًا عندما تكون فى بيئات ذات إضاءة منخفضة، مما يجعل من السهل التقاط اللقطة المثالية أو تسجيل مقاطع فيديو واضحة حتى فى الظلام.

وقد كشفت "جوجل"، أن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة الخاصة بها ستسمح لتطبيقات مثل Instagram وSnapchat وFacebook وغيرها بالكشف تلقائيًا عن وقت وجودك في بيئة ذات إضاءة منخفضة وتنشيط ملحق كاميرا الوضع الليلي، وهذا يعني أن الصور التى تم التقاطها في إضاءة خافتة سيتم تحسينها تلقائيًا بواسطة الكاميرا في هذه التطبيقات، مما ينتج عنه صور أكثر سطوعًا ووضوحًا مع ضوضاء أقل.

وقد طرحت انستجرام، هذه الميزة بالفعل على هواتف مثل Pixel 6 والإصدارات الأحدث، مع المزيد من الأجهزة التى من المقرر أن تدعمها قريبًا، وعندما يكتشف ظروف الإضاءة المنخفضة على هذه الأجهزة، فإنه يعرض أيقونة القمر لإعلامك بتوفر الوضع الليلى.

كما قدمت جوجل، أمثلة توضح كيف تعمل الميزة على تحسين جودة الصورة من خلال التعرض الأفضل والمزيد من التفاصيل.



ومع نظام التشغيل Android 16، ستطرح جوجل واجهة برمجة تطبيقات مؤشر الوضع الليلي كجزء من إطار عمل ملحقات الكاميرا، وهذا يعني أن التطبيقات ستتمكن من الاستفادة من ميزات خاصة بكاميرا جهازك، مثل Portrait Bokeh وFace Retouching، مما يضمن لك الحصول على أفضل النتائج بغض النظر عن الهاتف الذي تستخدمه.

كما يقدم Android 16 ميزة تسمى "الإشعارات المجمعة"، والتي من شأنها تجميع الإشعارات ذات السمات المتشابهة معًا، ولكن الفوز الحقيقي لمستخدمي Pixel، كما قامت جوجل بتمديد نافذة تحديث نظام التشغيل والأمان لسلسلة Pixel 6 و7 وPixel Fold إلى خمس سنوات.