شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو مدير وكالة ناسا القادم؟.. ترامب يرشح هذا الشخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، جاريد إسحاقمان، رجل الأعمال الملياردير ورائد الفضاء الخاص، لشغل منصب مدير وكالة ناسا القادم، مما يمثل أول قرار مهم يتعلق بالفضاء لترامب قبل إدارته القادمة، وفقًا للتقارير.

معلومات عن جاريد إسحاقمان



وقد جمع إسحاقمان، الذي ولد في يونيون، نيو جيرسي، في فبراير 1983، ثروته من خلال تأسيس شركة معالجة المدفوعات Shift4 Payments في سن 16 عامًا، حيث تم الإعلان عن ترشيحه في 4 ديسمبر، مما يمثل أول قرار مهم يتعلق بالفضاء لترامب قبل إدارته القادمة، وفقًا للتقارير.

خبرة واسعة في رحلات الفضاء



ويقال إن ثروة إسحاقمان مكنته من المشاركة بنشاط في استكشاف الفضاء، و لقد قاد Inspiration4، أول مهمة فضائية مدارية مدنية بالكامل في العالم في سبتمبر 2021، تم إطلاقها على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 ، فقد دارت المهمة حول الأرض لمدة ثلاثة أيام وكانت تهدف إلى جمع الأموال لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، تبع ذلك مهمة بولاريس داون في سبتمبر 2023، والتي تضمنت أول سير خاص في الفضاء وحققت العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك التحليق فوق قطبي الأرض، وفقًا للمصادر.

وفقًا للتقارير، يشير ترشيح إيزاكمان إلى اهتمام ترامب بمواءمة أهداف ناسا مع مبادرات الفضاء الخاصة، وقد صرح إيزاكمان على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفضاء يحمل "إمكانات لا مثيل لها لتحقيق اختراقات في التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والتعدين والمسارات المؤدية إلى مصادر طاقة جديدة"، كما سلط الضوء على هدف تمكين البشرية من العيش والعمل في الفضاء.

التحديات والأولويات في ناس



و سيشرف "إسحاقمان"، على ناسا في وقت حرج حيث تتنافس الوكالة مع الصين في استكشاف القمر، حيث يهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2027، بينما تعهدت الصين بهبوط رواد فضاء بحلول عام 2030.