شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن هاتف iPhone 17 Pro Max.. يتطابق مع آخر خطوط Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات عن الصورة الجديدة لهاتف iPhone 17 Pro Max ، حيث يظهر شريط الكاميرا الخلفي الأفقي والذي يتطابق بآخر خطوط Pixel، وقد أظهرت الصورة التي تم الحصول عليها من مقطع فيديو تم نشره على قناة Wylsacom الروسية على YouTube، والتي أوضحت أن هذا الهاتف سيكون أول إعادة تصميم رئيسية للكاميرا الخلفية منذ أن قدم iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max لعام 2019 الصندوق الموجود في الزاوية اليسرى العلوية من اللوحة الخلفية.

وتتميز سلسلة iPhone XS السابقة بجزيرة كاميرا رفيعة مع وضع عمودي لعدسات الكاميرا في الزاوية اليسرى من الخلف، لذا فقد ظل التصميم الحالي لكاميرات iPhone Pro و Pro Max كما هو إلى حد كبير من iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max إلى iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، ولكن من الواضح أن هذا سيتغير العام المقبل.

تستند الصور إلى الشائعات والتسريبات التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي تشمل التغييرات المحتملة الأخرى استبدال حواف التيتانيوم في طرازات iPhone Pro بالألمنيوم، كما ستحل المادة الأخيرة محل اللوحة الخلفية الزجاجية في بعض مناطق اللوحة الخلفية.

ويكشف رسم تخطيطي لهاتف iPhone 17 Pro Max عن اللوحة الخلفية للهاتف والتي تتضمن شريط كاميرا أفقي يشبه البكسل.

كما سيحتوي iPhone 17 Pro Max على شاشة OLED مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث متغير 1-120 هرتز.

وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر تسريب يكشف عن مواصفات سلسلة iPhone 17 أن كل من iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max سيتم تجهيزهما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، ستحتوي بقية السلسلة على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت لدعم Apple Intelligence.

كما أظهر تسريب المواصفات المذكور أعلاه طرازات iPhone Pro لعام 2025 بثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل في الخلف.