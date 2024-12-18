شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يستعد لطرح ميزة جدولة الرسائل وإرسالها فى وقت لاحق قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس تطبيق انستجرام، طرح ميزة جديدة تمكنك من جدولة الرسائل المباشرة، حيث تتيح هذه الإضافة الجديدة للمستخدمين إنشاء الرسائل وجدولة إرسالها في تاريخ ووقت لاحقين، بما يصل إلى 29 يومًا مقدمًا.

وتستند هذه الميزة على منحك امكانية جدولة رسائل عيد ميلاد للأصدقاء عند منتصف الليل، أو إرسال تذكيرات إلى مجموعة الدراسة الخاصة بك بشأن الموعد النهائي القادم، أو حتى التخطيط لمفاجأة لعائلتك، وإذا كنت مالك نشاط تجاري، فيمكنك جدولة الرسائل الترويجية لتتزامن مع إطلاق المنتجات أو العروض الخاصة، ويمكن للمسافرين استخدامه للتواصل مع الأصدقاء أو العائلة في مناطق زمنية مختلفة دون القلق بشأن إيقاظهم في منتصف الليل.

ولقد تم طرح هذه الميزة بهدوء على مستوى العالم، لذا قد تكون لديك بالفعل دون أن تعرف ذلك. للتحقق، ما عليك سوى كتابة رسالتك، والضغط باستمرار على زر الإرسال، ومعرفة ما إذا كان خيار الجدولة سيظهر أم لا.

وتعد هذه الميزة إضافة بسيطة، ولكنها تفتح مستوى جديدًا تمامًا من المرونة والتحكم لمستخدمي Instagram.



وكان Instagram متهمًا بتعزيز تجربة DM مؤخرًا، حيث تمت إضافة مشاركة الموقع ضمن الرسائل المباشرة، وألقاب قابلة للتخصيص، وحتى أدوات تصفية متقدمة لمنشئي المحتوى لإدارة طلبات رسائلهم.

وسيكون هذا التحديث سيكون مفيدًا لأولئك الذين غالبًا ما يستخدمون الرسائل المباشرة، بالإضافة إلى الأشخاص المؤثرين في Instagram الذين قد يرغبون في إرسال رسائل في أوقات محددة بناءً على تحليلاتهم