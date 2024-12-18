شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فضاء يابانية تتعرض لانتكاسة جديدة بعد فشل ثانى محاولة لإطلاق صاروخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة الفضاء اليابانية الناشئة سبيس وان "Space One Co" لانتكاسة جديدة بعد فشل ثاني محاولة لها لإطلاق صاروخ اليوم الأربعاء، مما وجه ضربة لطموحاتها في أن تصبح أول شركة خاصة في اليابان تضع قمرًا صناعيًا في المدار.

وذكرت الشركة في بيان (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية) أن الصاروخ كايروس 2 أو Kairos No. 2، الذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 18 مترًا، انطلق من ميناء الفضاء التجاري الوحيد في اليابان "Space Port Kii" في بلدة كوشيموتو بمقاطعة واكاياما، غير أنه فشل في أداء مهمته أثناء الطيران.

وتمكنت الشركة من فصل المرحلة الأولى من الصاروخ والغطاء الحامي للحمولة عن المرحلة الثانية، لكنها قررت "إيقاف الرحلة" بعد حوالي 20 دقيقة من الإطلاق، وفقًا للبيان.

من جانبه، أكد خفر السواحل المحلي عدم وجود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن سقوط شظايا الصاروخ في البحر.

وكان الإطلاق قد تأجل مرتين، بعدما كان مقررًا في البداية يوم السبت الماضي، بسبب الرياح القوية، وحمل الصاروخ على متنه خمسة أقمار صناعية مملوكة لجهات عدة، من بينها وكالة الفضاء التايوانية وشركات يابانية مثل Space Cubics LLC وTerra Space Inc.

ووفقًا للخبراء، فإن نجاح المهمة كان سيمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز طموحات اليابان في قطاع الفضاء، في وقت تتزايد فيه الحاجة عالميًا لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار.



يُذكر أن المحاولة الأولى للشركة، التي جرت في مارس الماضي، انتهت بانفجار الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه بعد إرسال أمر بالتدمير الذاتي، وذلك بسبب خطأ في حساب قوة الدفع.



وعلى الرغم من أن اليابان لا تزال لاعبًا صغير نسبيًا في سباق الفضاء، إلا أن مطوري الصواريخ في البلاد يعملون جاهدين لبناء مركبات أرخص من أجل الاستفادة من الطلب المتزايد على إطلاق الأقمار الصناعية من حكومتها ومن العملاء العالميين.